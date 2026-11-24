張敬軒於12月24日平安夜舉行的《張敬軒 x 澳門中樂團 Unplugged·盛樂 演唱會》，由原定六場加至八場，最終終極增至十場，掀起今年聖誕跨年演唱會的搶飛熱潮。早前演唱會率先開放歌迷會會員優先內部訂購，售票系統最高峰一度顯示接近十五萬名歌迷會會員排隊輪候，網絡幾近癱瘓，場面墟冚。

張敬軒演唱會全數售罄。（公關提供）

終極加至十場今日開賣再度大塞車秒殺

演唱會原定於12月24日、25日、26日及31日，以及明年1月1日、2日舉行，其後因反應熱烈先後加開12月27日及明年1月3日兩場，八場門票公開發售後旋即售罄。主辦單位為回應歌迷要求，再加開明年1月9日及10日兩場，門票於今日中午十二時公開發售。開售後大批歌迷即時湧入售票平台，網絡再次出現輪候人潮，造成網絡大塞車，門票再次極速售罄，供不應求，再次印証軒仔票房的號召力。

十場騷一票難求全數秒殺。(胡凱欣 攝)

感動致謝樂迷親口宣布「不會再加場」

對於會否再加場，軒仔首先多謝大家踴躍支持，十分感動，並說：「不會再加場了，今次跟中樂團合作的盛樂屬於澳門限定，希望將所有最美好事物都保留在這十場演唱會上。」今次《Unplugged．盛樂 演唱會》是軒仔首次與澳門中樂團合作，以不插電形式重新演繹經典作品，透過細膩人聲、中樂韻味及現場樂器，呈現一場別具澳門特色的限定演出。