馬來西亞創作歌手菲道爾上次來香港開個唱已經接近兩年前了，作為第20屆KKBOX風雲榜2025《百大風雲歌手》的他將於下周六 (12月5日) 晚上8時正，在旺角麥花臣場館舉行「《地球是平的》巡迴演唱會2026」香港站，屆時製作團隊將打造全新的視聽盛宴，配合菲道爾帶來多首破億EMO療癒情歌，讓全場觀眾一起享受一個充滿震撼催淚魅力的周六晚上。除了正式舞台上的完整演出，現場更設有專屬小舞台，帶來更近距離的演出段落；另有神秘嘉賓聯手登場，驚喜待揭曉。

「菲道爾「《地球是平的》巡迴演唱會2026」香港站海報。（公關提供）

《阿拉斯加海灣》創下破9.5億的點播量

菲道爾在上周剛渡過28歲生日，他的原創作品《阿拉斯加海灣》不單止在抖音創下破9.5億的點播量，在YouTube也有360萬的點擊率，他另外一首《在迦納共和國離婚》在YouTube的點擊率亦超過1千萬。

菲道爾的原創作品《阿拉斯加海灣》在抖音創下破9.5億的點播量。（公關提供）

菲道爾在社交媒體上有感而發說：「原來有些事情，不需要刻意告別，時間也會悄悄替我們翻篇。這一年，依然有做不好的事，依然有辜負的期待，也依然有好多個不知道該怎麼辦的瞬間。但沒關係，畢竟，我們都是第一次做人。生日快樂，給還在學習的自己。也給每一個努力生活的你。」

菲道爾的原創作品《阿拉斯加海灣》在抖音創下破9.5億的點播量。（公關提供）

菲道爾將於下週六舉行香港站演唱會

「《地球是平的》巡迴演唱會2026」香港站票價分別為 $1788 (VIP)、$1688、 $1488、$1188、$888 五種，VIP專屬福利包括優先入場、1對4合照、簽名海報、神秘禮物、專屬紀念掛繩；其他票價的觀眾也可獲取官方海報及香港限定小卡，門票已於Cityline及Klook公開發售。