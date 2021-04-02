聲林之王｜數據分析10大台灣樂壇明日之星　第一名竟然只得13歲

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-02 10:30

從以前的《超級星光大道》到近年的《聲林之王》，選秀節目不只締造高收視率，同時為台灣孕育出許多明日之星。早前曾是《聲林之王》參賽者莊凌芸輕生消息引發全台震驚，當年她以18歲的年紀勇闖舞台，用歌聲征服觀眾，憾事一出令主持人、導師與粉絲感到難過不已。

其實《聲林之王》有許多年紀小小的參賽者，帶著愛唱歌的熱情和不怯場的自信站上舞台，努力爭取好成績。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，兩屆的《聲林之王》中，參賽時未滿20歲的選手，最被關注的是哪十位？大家一起為他們加油吧！

10：申力安（參賽年齡：16歲）

申力安在2017年參加了伊林璀璨之星獲得「國民女孩組」季軍，2018年隨即參與了第一屆的《聲林之王》，小小年紀的她不只唱歌了得，還精通德文、英文、法語等多國語言，2019年更被清華大學特殊選才管道的拾穗計畫錄取。

為了追夢而與居住國外的家人分開的申力安，如今是女團《PER6IX》成員之一，去年正式出道，前後已推出兩張單曲，受到不少粉絲的喜愛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

9：張(革玉)勍（參賽年齡：16歲）

大家是不是看到這個名字都在思考要怎麼唸呢？張(革玉)勍名字非常特別，在第一屆的《聲林之王》中曾挑戰聲樂《海燕》，舒服的高音與驚人的海豚音讓導師蕭敬騰直呼非常喜歡。

她也曾演唱天后江蕙的台語歌曲《金針花》受到導師林宥嘉大力的讚賞，還表示：「雖然才16歲，可是唱起閩南語歌的穩定度、音樂、輸出，就是唱得很好。」可說是前途無可限量。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

8：曾薀帆（參賽年齡：19歲）

曾薀帆在《聲林之王2》中可說是性感擔當，歌聲搭配超辣舞蹈改編《辣台妹》，在觀眾心中留下深刻印象。

而她在去年再度參加女團選秀節目《菱格DD52》，更加成熟、美麗、亮眼的表現吸引更多粉絲為她喝采，最終以冠軍團《G.O.F》成員出道並發行《Girls On Fire》專輯，天后楊丞琳更在她們的發片記者會上驚喜站台，讓女孩們大喊非常感動。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

7：呂學翰（參賽年齡：19歲）

呂學翰在節目中曾表演自己的自創曲《我矮又怎樣》，連網友都不禁稱讚：「學翰也太厲害～～這麼小就會自創！」可愛的他憑著青澀的外表、努力的態度吸引不少「姐姐粉」，現在更是清大音樂系高學系的創作歌手。

他在《聲林之王》第一屆結束後，還是不斷訓練自己，為了得到更多的舞台經驗，把握更多演出機會，也開了個人演唱會、籌備自己的個人作品，祝福他能快樂的走在花路上。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

6：黃蝶香（參賽年齡：17歲）

在美國出生的黃蝶香，從《聲林之王2》到《菱格DD52》以性感成熟又帶有女人味的外表，第一時間就吸引了大眾的視線，公主般的外貌、魅力滿滿的嗓音，迷倒不少電視機前的觀眾。

網友表示：「真的很不17歲，聲林就知道蝶香，加油」、「我只pick蝶香」、「聲音磁性有魅力，甜美有氣質，蝶香好厲害」。之後從《菱格DD52》成功以冠軍團G.O.F出道，成為團體主唱，同時也是年紀最小的成員。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

5：吳霏（參賽年齡：18歲）

個性小帥哥吳霏，在《聲林之王2》中霸氣唱自創曲《ForArt》讓蕭敬騰不斷跟他告白，圈粉觀眾，無法進入決賽的他也讓不少網友感到可惜，怒喊「吳霏是我這季最愛的選手！到底為什麼沒有進7強」，不少網友都稱他「台中之光」，認為他外貌才華都滿分，絕對是厲害的未來之星。

去年疫情開始後他努力在家創作，嘗試各種不同的曲風，希望能挑戰自己，看來粉絲們可以敲碗期待成品的出現了！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

4：陳思綾（參賽年齡：17歲﻿）

陳思綾在《聲林之王2》中演唱《靜止》的舞台讓人印象深刻，不少觀眾認為她的歌聲有很強的感染力，也備受導師的肯定。有網友表示：「好喜歡她的聲音！有孫燕姿的感覺。」之後她翻唱《有毒不回》也讓粉絲驚豔，看到她的進步，期待更多作品的誕生。

去年她也從《菱格DD52》中以女團PINK FUN出道推出專輯。不過今年2月22日已在IG上宣布退團消息，希望以後能更專心於學業和個人演藝事業中，真心的為她應援。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

3：艾文（參賽年齡：19歲）

從中學就非常喜歡嘻哈音樂的艾文，在《聲林之王2》表現亮眼，曾在節目中演唱《PSYCHO》，震撼許多網友的耳朵，讓他們都驚呼連連：「艾文超兇！歌曲前後段切換呈現的差距感，讓我脊椎發涼！這歌好可怕⋯太厲害了！（脫帽那段帥到瘋）」。

實力超群的艾文同學～2018年簽約成為混血兒娛樂的歌手、玖壹壹的師弟，他曾提到高中組團被嫌爛，下定決心努力鍛鍊，絕對要超越曾看不起自己的人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

2：林孟辰（參賽年齡：17歲）

林孟辰17歲參加第一屆的聲林之王，雖然歷經被網友質疑自創曲抄襲，但他還是展現了壓倒性的舞台，在決賽中獲得好成績，結束比賽後，他加入喜鵲娛樂，成為蕭敬騰、小宇的同門師弟。

去年他除了與李友廷合作《能不能》外，推出個人單曲《畢業哥》後履行兵役，不過還是常常會在社交平台上分享他的生活，去年底完成兵役回歸，許多粉絲都非常期待他的新作品。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1：Gail Sophicha（參賽年齡：13歲）

來自泰國的Gail Sophicha，小小年紀的她其實從6歲就開始參加各種比賽，7歲就在泰國出道，在第一屆的《聲林之王》表現非常亮眼，自彈自唱的可愛模樣俘虜了導師與觀眾的心。

Gail在去年發行了中文單曲《你為了我撐把傘》，不少粉絲紛紛表示「超好聽！Gail聲音好甜！感覺中文又更進步了」，認真投入演藝事業的她，今年一月趁著放假來台舉辦了首場個人演唱會《蓋兒 Gail My Dear Friend 台北音樂會》和台灣的粉絲見面，好聽的歌聲與日漸精進的音樂能力，說她是小神童真的都不為過。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月23日至2021年03月12日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『參加《聲林之王》比賽未滿20歲的年輕選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

延伸閱讀：

台積電清潔工薪水曝光 網友心動想衝釣出前輩分享現況

為何要抵制新疆棉花？國際組織BCI引爆「辱華風波」 事件懶人包一次看

她用的唇膏、粉餅我都想買！20大超強召力美妝IG網紅 網友直呼「我全都要」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】