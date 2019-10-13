【聲林之王2】香港女生楊碧琪與林宥嘉合唱　蕭敬騰：太喜歡了！

在第八集的《聲林之王2》裡，來自香港的楊碧琪與林宥嘉合唱《致姍姍來遲的你》讓人驚艷。 (IG圖片：beckykibecky)

近日台灣歌唱比賽節目《聲林之王2》獲得《第54屆金鐘獎》「綜藝節目獎」，自12年前的《超級星光大道》，再次有台灣選秀節目得到突破性的發展，更找來蕭敬騰及林宥嘉擔任常任導師。

在最新一集節目裡，參賽者們正進行導師合作賽，而林宥嘉則選來一位叫楊碧琪的女生與他合唱《致姍姍來遲的你》，歌曲律動感強，節奏輕快，本來是屬於阿肆與林宥嘉的合唱歌，放在楊碧琪身上，同樣掌握得宜，就連蕭敬騰聽後也禁不住道：「我實在是太喜歡了！」

26歲的楊碧琪(Becky)，原來是香港遠赴台灣的參賽者，擁有香港女生甜美又帶點天然呆的特質。早在《聲林之王2》前，其實已參加過馬來西亞版《The Voice 決戰好聲》，更是八強之一，可見其音樂才華是得到各方認可。

曾接受台媒訪問，楊碧琪解釋自己參賽的理由，原來她從沒將選秀節目當成比賽：「我經歷過一些情緒病，有一段時間是很憂鬱的，每天哭，沒有了自己，天天說要死。我的目標是，用我的音樂給心靈脆弱的人安慰。」以往在房間裡寫歌，Becky亦坦言未想過要當歌手：「我想做一個可以撫慰人心的工作。」故此留意她的社交平台，Becky不時會寫下文字，紀錄著生活日常及感受，讓同路人感受到安慰，亦彼此鼓勵。

26歲的楊碧琪是香港人，IG裡充滿香港特色景觀的照片。 (IG圖片：beckykibecky)

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今次在《聲林之王2》裡大放異彩，可能不少人也會以為楊碧琪從小已接受嚴格的音樂訓練，不過她卻表示自己對音樂感興趣，但在學習音樂上卻沒什麼耐性，雖然未曾習琴，不過大學二年級卻在她身上出現了一件神奇的事：「房間什麼都沒有，只有一個鋼琴，突然彈出了腦海的（旋律），摸著摸著就好像會了。」

事實上，她的魅力所在的確很奇妙，本來在節目的第三集時，她與另一參賽者進行PK賽落敗，不過後來導師艾怡良卻在敗部復活的環節把她救了回來，更向她說：「我會去看你的演唱會！」