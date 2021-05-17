台網紅開水小姐唱《一級任務》主題曲　自爆因火辣身材狂遭性騷擾

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 10:00

擁有22萬粉絲追蹤的台灣人氣網紅MissWater「開水小姐」近期推出全新單曲《Take me right now》，擁有傲人F罩杯好身材的她，曾穿泳衣被酸是「賣肉暴露狂」，除了曾收許多下體照、清槍影片等騷擾內容，甚至有怪粉私訊要舔她腳，或是開出一百萬伴遊價碼要她陪去首爾參加電音派對，讓開水小姐無奈笑說：「人生成就解鎖！好興奮啊！我終於也進入妹啊的行列了嗎？」

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全新單曲《Take me right now》特別與台灣、美國跨文化的科幻流行樂雙人組「FI-Né粉內」合作，融合80年代的Disco及Funk等熱情舞曲元素，首次嘗試舞曲風格的開水小姐在錄音室中轉換性感聲線詮釋歌曲中愛情冒險中調情氛圍及慾望探索的部分，讓她的情緒「裸」出釋放，完全顛覆過往唱抒情歌的形象！也成為荷里活電影《一級任務》（Voyagers）台灣區中文主題曲。

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在走紅之前，她曾加入了嘻哈爵士樂團Juzzy Orange發行過幾張專輯，也拿過金音獎，可惜叫好不叫座，最慘時兩個月只有四千塊台幣收入，而後當起遊戲實況主被粉絲稱作是「被網紅耽誤的歌手」。

她笑說：「因為自己遊戲打太爛，網友都不想看我玩GAME，但只要我開始邊唱歌邊玩，觀眾人數就會飆高，曾有網友說：『妳要不要直接唱歌就好！』當下聽完覺得好氣又好笑！不過後來證明好像我開口唱歌分散大家注意力，就不會有人注意到我玩很爛這件事！哈哈！」

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