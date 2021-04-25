蔡依林演唱會與茄子蛋甜蜜合唱　笑稱「站在一起很像婚禮歌手」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-25 22:30

蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty」巡演昨晚第三場，她繼第二場扛時尚壓力，台上嗲喊：「拜託啦～」兜售漁夫帽周邊商品，開唱前果然秒殺賣完，堪稱最強「帶貨女神」！Jolin開心表示：「那天說漁夫帽真的賣完耶，在這邊許願很有用，那有知道我昨天有上個（新歌「Star Align」）MV，點閱就拜託你們囉！回去再點，現在給我把手機收起來！」

今也迎來加演場首組嘉賓，與曾獲金曲最佳新人的樂團「茄子蛋」攜手合唱「單身公害」與「浪流連」；為搭配Jolin「糖果芭比」的童趣造型，茄子蛋三人出道以來第一次嘗試穿粉紅色系的服裝，笑說：「這次有機會能近距離見偶像，當然要精心打扮一下！」Jolin則打趣站在一起很像「婚禮歌手」，不忘猛虧下午練團時團員一身黑，「看起來就是來練團的」。

身為Jolin鐵粉的茄子蛋透露得知受邀當嘉賓時，3人是抱在一塊興奮地爽喊：「人生圓滿了！」他們先是與Jolin合唱「單身公害」，但擅長唱台語歌的茄子蛋，開口演唱甜度破表的歌曲，一開始主唱阿斌起音太低，怎麼唱、怎麼怪，險成翻車現場，而後才漸入佳境，與女神合作緊張的心情溢於言表。他們表示：「就是因為真的是超級鐵粉，才要點一些Jolin在演唱會很少唱的經典歌一起合唱，才能為歌迷帶來驚喜！而且『單身公害』這首歌是一首鼓勵大家勇敢去愛的歌曲，希望大家聽完Jolin和茄子蛋版本後，再也不會愛在心裡口難開、勇敢追愛去！」

Jolin直讚：「茄子蛋是我很欣賞的團體。」而後求教阿斌學說「茄子蛋」的台語，用不輪轉的台語說：「看到你們就想說台語，你們台語歌詞寫得很好。」，學講幾次還是將茄子蛋說成「給啊能」，讓阿斌笑虧：「『給啊能』是街上的蛋，我們是茄子蛋。」而後2人又合唱點閱8629萬的「浪流連」，唱完Jolin笑說：「我覺得我台語變得滿好的，我下次來出一下台語舞曲好了，你們再等100年。」逗笑全場，演唱會今、明天還有2場。

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