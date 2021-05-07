泳兒〈孤毒〉MV破格大玩黑暗風　變《咒怨》伽椰子曬軟骨功

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-05-07 14:00

泳兒（Vincy）4日推出全新廣東作品〈孤毒〉。2019年，Vincy找來合作多年的填詞人周耀輝為整個「暗黑系列」擔任概念指導，二人決定以「花」為主線；2020年，周耀輝再為Vincy操刀，順着「花」由地上落到地下，打造出五台冠軍歌曲〈溝渠暢泳〉及後續歌曲〈所有遺失的東西〉。

來到最終章的〈孤毒〉，Vincy坦言是一個大挑戰，「最大困難是我的聲音如何同這音樂底融為一體。它不像〈溝渠暢泳〉那樣般過山車的演繹方法，也不是〈所有遺失的東西〉那一種淡淡然的夭心夭肺。我們想要一種自言自語、不太像唱歌，有一種靡爛的感覺，真的花了很多個section研究如何演繹。」對於歌曲主題，Vincy亦感受甚深，對這兩句歌詞特別感觸「留不低叫病毒 離不開叫孤獨」她說：「作為一個歌手其實我時常都感到孤獨。因為在五光十色背後，回到家只剩自己一個，這種落差是比很多其他工作來得大。」

MV於大帽山取景，由Sheng & Fmilk執導，由於歌曲講述孤獨的人希望尋找到一個歸宿，於是Vincy於MV中飾演一個想尋宿主的生命體，「我要在一隻蛋入面爬出來，飾演一個生物體，學習怎樣走路，在地上『典來典去』。可能我的動作會比較奇怪，不像一個正常人郁動肢體。」

泳兒〈孤毒〉化身「黑暗生命體」尋宿主 點圖放大逐格睇MV精彩場面👇👇👇

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MV中見到Vincy做出拱橋等動作，不過對向來筋骨鬆軟的她來說完全零難度，「所以我覺得這個MV正正來得合時，可以將我這個技能施展出來，又一技能解鎖，其實我在地上『典』得很開心。」雖然「典」得開心，但期間發生了一段小插曲，「因為拍攝時要瞓身全程投入去做，不可以有任何顧忌，所以在地上爬的時候𠝹損了手腳。」

另外，由於要扮演初生生物體，因此拍攝時Vincy要在身上塗上大量『黐立立』的潤滑劑及泥，Vincy坦言最高難度是返屋企，「由於是外景拍攝，所以沒辦法洗澡，更高難度是怎樣回家呢？那天拍完後我包到全身都是毛巾，車的座位全部都包着垃圾袋，我就是這樣被捲着『一條人』的回家，哈哈。」

同場加映：泳兒與《溝渠暢泳》MV男主角大跳貼身舞 男友監場望到實（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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