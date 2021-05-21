馮允謙值得推介的5首代表作　上年靠《地球來的人》狂掃獎

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-21 21:45

唱作歌手馮允謙（Jay）日前上《勁歌金曲》宣傳新歌《思念即地獄》，並接受由音樂人組成的「音樂導賞團」評價。正當填詞人鄭敏，DJ林柏希盛讚作品質素時，單立文（豹哥）卻點評Jay入行9年以來的問題：「我自己覺得你走咗入一個困局。點解咁耐都冇一首Mega Hit（經典大熱作品）出到嚟？你自己諗下，如果Jay Fung仲要繼續行落去嘅話，要有一首所有人都覺得好中嘅歌，你要點做？」 事件引起網上激烈討論，認為Jay近年作品甚有水準，反問豹哥是否已與現今樂壇脫節。其實踏入樂壇至今，Jay就創作過不少令樂迷印象深刻的歌曲，而以下5首歌絕對值得大家一聽再聽。

豹哥日前指Jay沒有經典金曲，成為網絡上熱烈討論的話題。（節目截圖）

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《地球來的人》

2020年絕對是Jay在樂壇最豐收的一年，不但一口氣推出兩張EP，更在年末頒獎禮中斬獲豐富，證明身價。當中《地球來的人》先後奪過商台及新城歌曲獎，離五台冠軍歌亦只差ViuTV，當時已有不少歌迷在ViuTV Facebook專頁中直言十分失望，可見歌曲深受樂迷所愛。

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《山旮旯》

說到Jay的生涯轉捩點，必定是在2018年從英皇轉投寰亞。在2019年接連推出的《聲音導航》、《尋找白金漢》等作品，確實令樂迷眼前一亮。當中不得不提《山旮旯》，雖然並非由自己作曲，但作品勸樂迷要活在當下，想做就做。

《Full Moon Party》

同樣收錄在專輯《Detour》的還有這首比較Funky的作品，除了前年緊貼「旅行四部曲」的聽眾外，近期都吸引不少電視觀眾重溫。在TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》中，孫漢霖（Steven）就在第二輪用這首歌參賽，不過向來數拍子方面較弱的他當日表現失準，更成為出局關鍵，可見Jay相當擅長這種R&B的曲風。

Steven曾在《聲夢傳奇》比賽中用《Full Moon Party》應戰，卻成為上一集被淘汰的關鍵。（節目截圖）

《世界劇團》

其實在轉投寰亞前，Jay都有唱過一些較受主流媒體歡迎的作品，而2013年的《世界劇團》就是他的第一首四台冠軍歌。與《Full Moon Party》同樣是首較為輕快，類近歐美曲風的作品，當時Jay已令樂迷認為，這類在香港樂壇較為少見的旋律，會幫助Jay樹立更鮮明的風格。

《年月匆匆》

然而，Jay在2014年後的發展路變得崎嶇，自16年後更沒有推出過任何作品，《年月匆匆》慨歎著追夢過程中步步維艱，表達出當時的心情。若然Jay沒有繼續堅持，「現實前低下頭」，就不會有在2020年大爆發的他。