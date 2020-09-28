樂壇核數師︱馮允謙新歌未能延續強勢　ViuTV僅得季軍被指造馬？

馮允謙（Jay）今年推出的作品深受樂迷愛戴，4月推出的《開始倒數》順利贏得三大電台排行榜及「Chill Club推介榜」冠軍。不過隨後推出的《地球來的人》，在樂壇龍虎榜的成績未能承繼前作氣勢。雖然歌曲在本周登上「903專業推介」榜首，依然成為三大電台冠軍歌，甚至在今個星期登上「勁歌金榜」（第10位），但在「Chill Club推介榜」最高只得季軍，無緣再次贏得四台冠軍歌。

《地球來的人》無緣再挑戰四台冠軍歌。（《地球來的人》MV截圖）

樂壇核數師｜巨星幫馮允謙三冠新歌《開始倒數》竟在TVB榜上無名

在《地球來的人》於第38周落榜之時，駱振偉《成熟·不了》就贏得該周「Chill Club推介榜」冠軍，由於後者由《Chill Club》樂手班底負責創作，主唱的駱振偉是節目主持，而他們亦在推介榜中有份投票，因此惹來不少網民評擊，認為此舉令推介榜公信力一鋪清袋。他們在結果出爐後留言指：「造馬造到出晒面，冇晒公信力！」、「Out馮允謙、冠Thor，好肉酸。」、「今晚之後佢再冇資格做第四個台！」

早前駱振偉接受《香港01》訪問時，談到網民或會認為推介榜有偏幫ViuTV藝人之嫌時指：「有份投票嘅朋友都係公司（同事），我諗大家諗到嘅（問題），佢哋都會諗到。佢哋都係想支持一首好聽嘅歌，先撇除我嘅演繹，大家都覺得呢首歌係唔錯嘅作品。」其實心儀歌手的大熱作品在樂壇流行榜失利時有發生，而不同排行榜的成績亦有不同計算方法，例如「903專業推介」會以播放次數作準，而「Chill Club推介榜」由節目工作人員投票決定最終排名，今次成績只是反映投票結果，並不等於歌曲不受節目班底歡迎。

駱振偉不擔心網民會認為推介榜有偏幫ViuTV藝人之嫌。（劉傳謙攝）

駱振偉再與林二汶拍檔 未能合唱感可惜：有遺憾先有下次期待！

點擊大圖睇2020年第39周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：