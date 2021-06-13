莫文蔚演唱會｜稱李克勤為恩人 首度合唱兼聚舊：做人要有頭有尾

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-13 22:50

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》今晚（13/6）在紅館舉行尾場，唱過《當你老了》獻給到場支持的母親後，Karen坦言今晚心情複雜，難以用言語形容：「今晚係最後一次喺紅館舞台上面，所以今日嘅心情好古怪。當然係會依依不捨，但係我好期待，好想做呢場騷，因為今晚將會係最絕、最正、最難忘嘅一晚。今晚我就打算唱爆紅館啦，你哋又會點回應？係咪要嗌爆紅館先呢？」

Karen坦言今晚心情複雜。（梁碧玲攝）

與前兩場不同，今晚未到Encore環節已有神秘嘉賓上台獻唱。Karen在最後一場先邀得李克勤擔任表演嘉賓，他們先後合唱《回首》和《原來……沒可能》，前者是克勤1993年加盟星光唱片時第一首單曲，而後者不但是Karen出道作，亦是Karen從未公開演繹的作品，原來這兩首作品正好紀錄了一段將近30年的往事。

Karen在最後一場先邀得李克勤擔任表演嘉賓。（梁碧玲攝）

二人早在28年前克勤加盟星光唱片時結緣，從台上舊照片所見，當時克勤剛從寶麗金轉會到星光唱片，而Karen則是以小師妹身份現身。Karen坦言自己一直記住這段回憶，又指克勤當時帶她入行，克勤就對自己28年來從未有機會與Karen合唱感到意外：「我都唔知點解，做咗咁多年同事，大家各自征戰過好多唔同嘅地方，竟然今次係第一次合作。」此時Karen又透露一次隔空合作的經歷，原來《回首》MV的女主角正是Karen，她直言：「我都唔認得自己，之前要聽你嘅歌，於是上YouTube搵個MV嚟睇，我仲要問老公呢個係咪我嚟。」克勤即笑說：「我好想知你老公點答，呢個問題點答都死喎！」

兩人相識28年首次合作。（梁碧玲攝）

Karen直言，來到生涯最後一場大型個唱，必須要請到克勤一起合唱：「我做人要有頭有尾，開頭係你帶我出嚟，所以今次喺紅館做最後一次演出……」此時克勤即說：「點會係最後一次呀？隔16年之後又話係最後一次，冇下次啦？」Karen續指：「下一次咪喺第二度唱囉！（克勤：希望唔使隔離14日先睇到啦。）係呀，我都唔想再隔離。今晚我要請克勤嚟，因為我知道呢個係perfect ending。」其後Karen先唱《忽然之間》，其後不但接連送上勁歌熱舞，又唱起一段國語串燒歌，在場觀眾隨即揮動電筒，當唱到《如果沒有你》時，Karen更被現場歌迷打動，一度哽咽。

Karen更被現場歌迷打動，一度哽咽。（梁碧玲攝）

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