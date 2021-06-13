許廷鏗「轉行」做星級攝影師　莫文蔚演唱會寫真靚過官方海報

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-13 08:00

許廷鏗（Alfred）不時都喜歡在個人IG以文字紀錄並分享自己的生活，周五（11日）他就去了看莫文蔚演唱會，並以《心態》為題寫了一篇後記：「當你意會自己這刻應該發亮，你就是舞台上最光的那一點，那種光芒不需要靠輔助證明，就是純粹的、自在的，熄滅不了。莫文蔚在台上講：『呢次將會係我最後一次搞大型演唱會。』我相信… 是真的。但我更加相信以她的魅力、唱功、肢體、氣質，心有多大，你的舞台就有多大，她這顆心，去到哪裡依然耀眼！整晚下來，今早重看相片，發現她是我開始攝影以來，『最好影』、『最容易影』的一位表演者，一舉手、一投足都是教材級，我鏡頭捕捉到的是：『她就是這麼相信自己。』請大家都相信她，欣賞這次『回家』。」

網民大讚Alfred是「被歌手耽誤嘅攝影師」，他就表示：「內心幾開心😂不過都記得要期待我新歌🤣」（資料圖片）

Alfred隨文字上載了10張親自拍攝的照片，精緻程度令大眾驚艷，連莫文蔚本尊也親自留言：「Such poetic words n pictures❤️ thank you!!!」DJ梁文禮亦有留言稱讚：「死佬影得咁靚！」一系列靚相網民更獲網民一致好評：「是但一張都好過張海報！」、「每張相都影得好有感覺，攝影鏗會唔會係太厲害」、「被歌手耽誤嘅攝影師！」

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問題來了，Alfred到底是什麼時候從歌手「轉行」當攝影師的呢？他在接受《香港01》訪問時就透露以前都會以手機隨手拍照，在疫情開始的時候受朋友啟蒙開始接觸攝影，從初試牛刀到後來日漸熱衷，Alfred坦言是意料之外：「以前冇諗過自己會享受影相，係開始找到自己喜歡的相機鏡頭組合後，發現原來可以隨心捕捉紀錄一些畫面；而一些畫面如果沒有紀錄的話，可能日後唔係咁容易記起。尤其在疫情的影響下，發現一些以前該紀錄的沒有好好記下。」

Alfred透露其實最鍾意影食物，不過礙於藝人要身材管理，所以不敢Post太多！（圖為Alfred作品）

Alfred慶幸在剛開始接觸攝影的時候不少攝影朋友都分享心得、協助他更快上手：「剛開始時好難自己鑽研，好快遇上瓶頸，原本我只係識用auto setting，慢慢變成用A Mode（光圈優先），到現在用Manual 都係一步一步適應，又問問朋友心得，再搵一套最適合自己日常生活的配件。」所謂工欲善其事，必先利其器，後來Alfred就愈來愈得心應手！他又分享了自己學攝影的要訣：「唔好怕重！你永遠唔會知道當日會遇上一些什麼人與事、遇上什麼神來風景；然後是多影，多嘗試唔同setting，慢慢一步一步開發部相機嘅可能性。」

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離開唱片公司後，Alfred似乎更忙碌、也作出了更多樣的挑戰，他早前受訪時曾說過：「可能有超乎大家想像嘅轉向，我冇限制自己嘅可能性，亦借呢啲機會畀大家見到許廷鏗嘅多啲面向。」至於未來會否有開攝影展的想法，Alfred說：「會想，睇下大家有冇興趣睇，其實都有在安排中，有機會在8月公開。」