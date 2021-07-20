鄭秀文新歌《新造的人》MV上架　花兩年物色最合適歌詞

天后鄭秀文（Sammi）《新造的人》MV今日正式上架，由電影界美術大師梁華生（James）擔任導演，Sammi多個造型演譯擁有異能人去拯救朋友，當中淋雨水的戲份令她特別有feel， Sammi說：「淋雨對我意味生命嘅洗禮，當係雨水也好，淚水也好。每個人經過些種種洗煉之後，最終就會成為一個新造的人，雖然這一幕開始是雨水，但對我來說是既是汗水又是淚水。」

MV製作非常認真。

新歌單是其中一個比喻「母胎」的場景，花了六天搭建，拍攝超過20小時。Sammi說：「導演James設計『母體』場景，比喻初生嬰兒對未知的世界感到恐懼或新鮮感。我非常喜歡，可以表達好多面情緒和故事。每個人出生前都不知道外面世界是怎麼樣？有很多未知數，但又好像早已寫在生命冊內，『母體』這一幕對我印象最深刻。」

《新造的人》由Rapper Shimica作曲，當Sammi第一次聽到Shimica這首歌的Demo時立即愛上，花了足足兩年時間物色歌詞，結果周耀輝、郭啟華和朱琳合寫的這份詞最打動她。Sammi說：「揀歌詞我憑直角，《新造的人》就有呢份觸動感。旋律有好多元素和層次，包括有一段Rap。其中一段特別令人血液澎湃，唱嘅時候我投放入很好多唔同情感，好有energy，我甚至幻想到，喺演唱會唱呢首歌時會帶出好高嘅能量。」