監製Edward Chan稱無控制姜濤錄音情緒：喺合適範圍入面畀佢發揮

MIRROR成員姜濤近日推出今年第二首個人單曲《Dear My Friend,》，將新歌獻給已故摯友阿Kin（花名：中峰），早前姜濤親自解釋MV中出現的各種密碼，並解釋信中內容。記者再邀請到新歌監製Edward Chan（陳浩然），除透露今次錄音上的細節外，更解釋為何會選用林奕匡（Phil）的作品。



Edward Chan為姜濤監製新歌《Dear My Friend,》。（資料圖片）

錄音前情緒已受控

由於新歌與摯友中峰有關，不少樂迷都對姜濤錄音時的情緒感到好奇，究竟他在過程中會否唱到喊？Edward透露姜濤在錄音之前指已經控制好情緒，及後也不須花時間安撫對方情緒，自己也沒有刻意要姜濤投放適當情緒，只在一些細節上作出指導：「例如係咬字問題、分句、呼吸等等，或者係一啲唱歌聲線上嘅選擇，關於一啲音樂性嘅嘢，我哋都會有好密切嘅溝通，反而我冇刻意喺情緒上面做一啲指導，只係一路觀察住佢嘅狀態，欣賞佢嘅表現，控制佢喺一個合適嘅範圍入面，之後就畀佢發揮。」

姜濤喺錄音之前同Edward Chan講同中峰嘅經歷，又話自己已經控制好情緒。

睇中Phil性格親自邀曲

在歌詞部份，早前林若寧也公開過姜濤寫給他的千字文，而在旋律上，Edward就看中Phil的性格特點，在收集Demo期間親自邀請他，希望對方在百忙之中抽空，再與姜濤合作：「收歌途中，我都要為林奕匡準備演唱會同新專輯錄音，有一次我叫Phil幫姜濤寫首歌，我都知佢好忙，於是叫佢抽到時間先再睇下有冇機會。可能係Phil性格緣故，我覺得佢嘅旋律有一種好強烈嘅親和力，旋律聽起上嚟感覺到嗰個走向有一種純粹嘅感覺，我覺得呢一種聽出嚟嘅感受好適合姜濤，用嚟做關於呢一個主題嘅旋律。」

早前Phil忙於籌備演唱會，但仍答應Edward邀請為姜濤作曲。（資料圖片）

陪伴歌手渡過情緒波伏

除了姜濤，過去Edward曾為一些歌手錄製有關自身故事的歌曲，也遇過他們情緒爆發的時候：「例如薛凱琪係對情感好敏感嘅一個藝人，歌詞嘅內容、畫面等等嘅刺激，都會引導佢情緒嘅爆發，所以錄音嘅時候都見過佢比較激動嘅時間。」問到這類型的作品會如何處理，Edward指因應性別、性格而有不同，但都離不開陪伴：「嗰個位置我都比較冷靜，最緊要係陪伴佢哋經過情緒起伏，就算佢哋情緒唔爆發出嚟，鬱住喺入面有時都唔係一件好事，等佢哋情緒抒發咗之後，佢哋都會容易啲回歸返去一個比較理性嘅狀態，通常都係理性之中帶點感性，令佢哋可以繼續錄音。」

Edward過去都接觸過有關歌手自身故事嘅作品，亦曾經目睹Fiona情緒爆發嘅時候。（資料圖片）

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