細數2021年5首未上榜的滄海遺珠　林峯回歸第一擊失利未算最離奇

林峯今年7月正式加盟華納唱片重返樂壇，並邀得重量級班底製作新歌《唱情歌的人》，雖然作品在網絡上取得正面評價，但未能如願打入五大樂壇流行榜，有報道指致命傷在於林峯本人工作太忙，更要長居內地公幹，為免因隔離耽誤行程，沒有親自到電台、電視台宣傳新歌。今年也有部份在坊間反應不俗，但最後仍未能打入流行榜的歌曲，以下5首絕對值得推介：



不經不覺，林峯《唱情歌的人》已經推出兩個月，歌曲雖然贏盡口碑，但無法在樂壇流行榜上取得好成績。（資料圖片）

林峯《唱情歌的人》

新歌除了再度與Johnny Yim（嚴勵行）及舒文合作外，更分別邀得林家謙及張楚翹作曲、填詞，除了內容感人外，林峯也成功演繹這首難度偏高的作品。在宣傳上，其實他也特意為新歌舉行過線上演唱會，無奈力度或許未及親自走訪電台、電視台利害，令重返樂壇的首支派台意外失利。

+ 8

林峯簽華納後撞正疫情等到今年先出歌 MV冇露面網民歎美中不足

周殷廷《遲了悔改》

除了因版權問題而未有派台到新城外，由於歌曲是ViuTV原創劇《太平紋身店》主題曲，因此歌曲絕跡友台金榜也是意料中事。可惜歌曲在推出後深受Gin Lee、陳凱詠、Robynn（葉晴晴）、保錡及樂迷讚賞的同時，作品不但未能打入港台、商台，就連ViuTV「Chill Club推介榜」也榜上無名。

Yan Ting早前接受專訪時指，其「隱世歌手」的身份更令樂迷專注欣賞歌曲，令自己覺得《遲了悔改》得到的肯定，絕大部份是因為作品水準令大家滿意。（《太平紋身店》劇照）

+ 5

【專訪】周殷廷唱主題曲網民熱捧 想繼續隱世：大家會更專注聽歌

MIRROR《The Beautiful Game》

今年成績優秀的MIRROR，竟然也有一首歌未能打入流行榜？說的是這首NowTV為歐洲國家盃而製作的主題曲，雖然論旋律帶來的動感，絕對不比今年推出的《WARRIOR》和《BOSS》差，但所謂「魚與熊掌不可兼得」，歌曲與《BOSS》推出日期相差不足一個月，在宣傳上自然要有所取捨。

+ 15

薛凱琪《迷路天才》

早前曾指今年將同步籌備粵語及國語專輯的Fiona，在《哥本哈根的令一個我》後，於6月推出國語歌《迷路天才》，作為其國語專輯第一首面世的作品。或許本地媒體對國語歌的反應始終不及廣東歌，作品未能繼承《哥本哈根》的好表現，在商台、港台、TVB及ViuTV皆榜上無名。

+ 18

WHIZZ《之所以我們都在歇斯》

女子樂隊WHIZZ早前與謝安琪一起在《Chill Club》中合唱，實力有目共睹。過去的《Summer Sea》、《Sorrowful》作品都是英文歌，雖然深受年輕樂迷喜愛，但始終難以在各大媒體取得好成績。而8月推出的這首新歌，正是樂隊成軍以來首支廣東歌，若然加大力度宣傳，作品就有望成為她們第一首上榜歌。

+ 9

Chill Club｜WHIZZ與謝安琪合唱 兩年前衝出香港參加亞太區比賽