「Gigi」勢成今年度女新人金得主　炎明熹元旦日隨時亮相ViuTV

商台月初（8/11）為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招，宣佈繼2012年度後，再次將新人獎拆開，分別為男、女歌手、組合頒新人金、銀、銅獎，而樂壇新人將獲邀在明年3月在亞博享受2021年生力軍限定的舞台。

樂壇新人人多勢眾，再次將新人獎三變九。（資料圖片）

由於獎項三變九，今年女新人與組合擺脫男新人的激烈競爭圈，今日有報道指，聲夢女歌手炎明熹（Gigi）好有機會成為三甲之一，而今年度頒獎典禮好大機會與去年一樣在ViuTV直播，換句話說Gigi極有機會在ViuTV亮相！當然事件仍然有變數，之前回巢任職副總經理的曾志偉指旗下歌手到ViuTV表演可以商量，但現時答案仍是未知數，另外亦有傳聲夢元旦日會在中環海濱活動空間舉行演唱會，Gigi無道理缺席自己電視台的演唱會。

記招當日Gigi要返學，錯過與其他新人大合照。（資料圖片）

聲夢元旦開騷挑戰15000觀眾 環保重用除夕跨年騷舞台

Gigi的處女作《真話的清高》在「903專業推介第45周」曾爬升至亞軍，但一周後跌至第14位。而今年其他女歌手還有前Dusty Bottle主音Kerryta（周詠婷）、曾參加《中國好聲音》的李妍、出身自「女聲合唱」的潘釗彤、華納女新人張蔓姿（Gigi）分別有憑出道作《姿態》奪得「903專業推介」亞軍，第二首單曲《深夜浪漫》更贏得商台冠軍。

《真話的清高》講述一段充滿謊言的愛情，歌詞提及「熱吻幾深，言語有多真」、「愛也不亂入懷抱」、「虛和實至少有過相戀氣味，想忘掉卻偏記起」。（YouTube《真話的清高》影片截圖）

「叱咤樂壇我最喜愛的」獎項方面，男、女歌手及組合將於11月22-26日進行第一輪投票，選出最後五強，再於11月29日至12月3日進行最後一輪投票。至於歌曲大獎，由於今次頒獎禮設現場觀眾，投票方式也會有變動。歌曲大獎先在12月6-10日進行第一輪投票，從上榜歌中選出10強，再於12月13-17日進行第二輪投票，決出最後五強。至於歌曲大獎得主誰屬，則在頒獎禮當晚靠現場觀眾一人一票決定。