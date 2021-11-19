敗者重生戰｜張建聲投資7位數唔諗回本　不排除另組男團撼MIRROR

由《全民造星》參賽者結成、在hmvod平台播放的選秀節目《敗者重生戰》周三（17日）舉行第二輪淘汰賽，監製張建聲透露將選出8人到韓國進行訓練：「係《Produce101》節目嘅公司，令佢哋可以感受韓國造星文化，都想睇呢8位仔仔拎啲咩返嚟香港。」至於早前受訪時提到為節目投資7位數字（逾百萬），張建聲直言：「冇諗回本，做好Production先，諗住做會好大壓力，真人騷需要創意同執生，唔可以用Cost嚟綁住自己，希望觀眾多啲留意打到個和。」



張建聲指好難揀心水選手，只因在這過程中參賽者經歷了太多。（梁碧玲攝）

ViuTV正在播出《全民造星IV》，觀眾不免與《敗者重生戰》比較，問起兩者是否對撼，張建聲直言：「絕對唔係對撼，亦都冇力對撼，始終人哋係電視台，我哋製作筆直唔大，有時唔夠人手我都會幫手搬嘢，只要佢哋有舒服嘅地方安心表演就夠。做呢個節目都想帶個信念畀香港人，其實冇人係敗者，只不過係未贏到；都想畀觀眾多一個選擇，係良性競爭。」

8強在韓國回來後將舉行總決賽，僅選出一位勝者，獎品容後公布。（梁碧玲攝）

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至於日後之勝者會否組男團，張建聲表示現時言之尚早：「我哋要做好呢個節目先，畀觀眾認識佢哋個人魅力，問埋投資方有冇合作空間，都唔排除有呢個可能性。（對撼MIRROR？）其實冇得話撼，MIRROR、ERROR都咁成功，呢班師弟教返我人哋成功係付出咗好多，一定有羨慕，但妒忌真係冇，係呢一代娛樂圈嘅良性競爭，好感恩香港市場而家接受到Boyband，我好期待Anson Lo（盧瀚霆）嘅《假冒女團》，好奇究竟粉絲們嘅力量可以將部戲谷到幾大。」