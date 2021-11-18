全民造星IV︱So Ching俘虜全場穩佔女團席位　最強魔音令觀眾崩潰

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（18／11）播出第14集，繼續是96強一對一環節。第一輪由70號有「港版LISA」之稱的東東（郭東彩）與77號的TABI（吳秀明）對戰，東東首度挑戰跳唱令評判不捨講嚴厲評價；TABI則出了舞台意外甩了Receiver，令她聽不到自己演奏，但仍獲鄭融力撐：「我會想睇到你喺女團」，不過就被當奴指唔係嗰件事；最後東東以兩盞藍燈晉身60強、進入梁祖堯組別。



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第二輪由60號Win Win（楊安妮）與74號的So Ching（蘇芷晴）兩位面對瓶頸位的跳舞老師對戰，兩位表演皆獲讚好，令人精神一振。Win Win跳出農夫之《全民皆估》獲梁祖堯感驚喜、許廷鏗亦表示「冇唱歌我都想試」；So Ching善用長櫈跳出《佚名》，令Alfred喜出望外：「I like her、好亮眼」、阿祖亦大讚「有星味」、評判朱栢康指：「好鍾意你嘅演出，令我想舞動」；最後So Ching以三盞紅燈晉身60強、進入許廷鏗組別。

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第三輪由19號的黃筠兒（筠兒）與55號的舒文（蔡舒文）對戰，筠兒跳唱《心花怒放》，評判朱栢康指：「表演好清晰，眼神未夠」；舒文則演唱陳蕾的《相信一切是最好的安排》，魔音令導師及觀眾都相當崩潰，直指聽到頭痛，舒文更被花姐指是96強中Top5不動聽，當奴亦評價：「好唔穩陣」；最後不出意料筠兒以三盞藍燈晉身60強，被安排進入許廷鏗組別。

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第四輪由8號的小砂（陳玥伶）與89號的安希婷對戰，小砂雖然在香港Waacking界有一席位，獲得不少獎項，面試時卻被阿祖評為「廣西雜技團」；小砂跳唱《Flames人 of Silk Road》，獲評判朱栢康評價演出：「可以再鬆啲，令個人更有自信。」媽媽級參賽者安希婷為追夢演唱《飄向北方》，獲Alfred稱讚「聲線特別」，當奴亦感受到「可以帶動全場氣氛」；最後安希婷以三盞紅燈晉身60強、進入許廷鏗組別。