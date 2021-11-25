Jessie J演唱會前流產仍如期舉辦　「這是世上最孤獨無助的感覺」

33歲英國歌手Jessie J今日（25日）凌晨在IG發長文，透露自己流產，並附上手持驗孕棒的照片，神情悲傷。



Jessie J在演唱會前夕流產。（Instagram@jessiej）

Jessie J在文中講道：「昨天早上還在同朋友開玩笑，明晚的洛杉磯演唱會我要如何在觀眾看不出懷孕的情況下進行。」結果昨天下午，通過第三次掃描後，發現BB已經沒有了心跳。「今天早上，我感覺情緒已經完全失控。」不過，Jessie J表示今晚仍會如期進行演唱會：「我年輕的時候開始唱歌是為了快樂，它能豐富我的靈魂以及自愛療愈，這從未改變過。」她坦言，懷孕本是一個奇跡，她永遠不會忘記這個經歷，並堅信自己還可以再次擁有：「我還在震驚中，悲傷壓倒了一切。但我知道我很堅強，我知道我會沒事的。我也知道全世界有成千上萬的女性能夠感同身受，甚至是情況更糟，我感覺與大家聯繫在一起，無論我們是否相識。這是世界上最孤獨無助的感覺。」

Jessie J全文。（IG截圖）

其實在2018年，Jessie J在倫敦Royal Albert Hall舉辦演唱會時，曾告知粉絲她在26歲被診斷出不孕不育，還特別創作了《Four Letter Word》這首歌，安慰有相同經歷的女性，充滿正能量。加之在去年聖誕節前夕，Jessies J突然患上梅尼爾氏症（Ménière's disease），導致她右耳完全失聰，不能直線行走，雖然經過治療後，情況有所好轉，但目前無法完全根治，這對歌手來講無疑是一個巨大的打擊。縱使命運三番五次給身體重擊，不過Jessie J一直積極樂觀面對，迎難而上，也希望她能夠盡快走出悲傷，恢復健康。

Jessie J擁有橫跨三個八度的廣闊音域。（VCG）