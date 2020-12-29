Jessie J右耳失聰確診梅尼爾氏症　最壞可致永久性聽覺障礙

32歲英國歌手Jessie J日前在IG透露自己於聖誕節前夕患上梅尼爾氏症（Ménière's disease），在上星期四（24日）醒來後，感到右耳完全失聰，不能直線行走。

Jessie J透露自己患上美尼爾氏綜合症，幸好及早就醫，現在情況有所好轉。（IG截圖）

梅尼爾氏症是一種內耳疾病，症狀會突然眩暈、耳鳴、聽力減損，且耳朵有腫脹感，最典型的症狀是一開始只有單側耳朵有症狀，其後可能雙耳都受到影響。症狀會持續而是分鐘到幾個小時，二次症狀之間的間隔時間不定，最後可能發展到永久性聽覺障礙。

Jessie J在短片中表示：「我知道很多人都有此遭遇，很多人都為提供援助，給予寶貴建議，所以我保持沉默。」幸好及早就醫，在用藥之後，情況有所好轉，她現在已經第一次可以唱歌以及忍受疾病，但不排除情況可能會更糟糕。

Jessie J非常樂觀。（IG截圖）

Jessie J直言自己拍短片並非為博取同情，在這之前，她對梅尼爾氏症沒有任何意識，她希望通過自己的經歷，能讓所有長期遭遇此病或者比她更加嚴重的人提高意識。最後，Jessie J向所有給予她意見以及支持她的人表示感謝。

Jessie J透露自己看了四次《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）第一集，因為耳朵感覺不適，完全無法集中精力。（Instagram@jessiej）