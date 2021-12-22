張學友家中練歌求突破　自爆曾遭鄰居投訴：管理處啲人都問點解

「歌神」張學友最近為記錄歷時兩年三個月，合共舉辦過233場的《A CLASSIC TOUR學友‧經典》巡迴演唱會，推出台北站及香港站的精裝CD與DVD。他日前接受傳媒訪問時，除談及對巡唱破盡記錄的感受，也分享過去居家生活及對樂壇新人的寄語。



學友為精裝CD與DVD舉行記者會，並接受傳媒訪問。

不曾為破紀錄感興奮

學友坦言這個巡唱是歌唱生涯中最滿意的演唱會，也不相信日後能再打破自己紀錄，但被問到是否為此感到興奮，學友直言沒有太大感覺：「我有一個習慣係要令自己唔好太過興奮，經過咗咁多年嘅訓練，當我好興奮、激動、情緒強烈嘅時候，自己係做唔到表演，例如我想喊會唱唔到，開心得滯會唔記得歌詞。當你覺得嗰個係紀錄而令自己好興奮，其實會忘晒形，有時聽到歡呼聲會唔記得後面仲要繼續唱，所以我慣常要練習，令自己有一個好穩定嘅狀態。」

學友坦言不敢因演唱會破盡紀錄而興奮。（資料圖片）

學友形容這次巡唱是歌唱事業中一個很好的過程，又談起近年一直提醒自己要繼續追求進步：「好多人都話『張學友嘅黃金時期係90年代』，如果我停咗喺嗰度，呢個演唱會咪冇咗囉。係嘅，如果你哋問我有冇機會破記錄，我答你未必；但係你問我係咪會繼續做，我一定繼續做。我破唔到記錄，咁我唱好啲得唔得呢？老實講，你真係問我係咪會唱得好過兩年前，我可以好肯定咁同你講：係！因為我兩年前覺得自己唱唔到嘅歌，我依家都唱到啦。」

問到現時堅持唱歌的意義，學友希望為後輩做好榜樣，鼓勵他們堅持做好能幫助自己，而不會傷害別人的事。

在家練歌竟被投訴？

近年學友不但參與電視台演出，更不時公開露面擔任演唱會嘉賓，他指疫情期間除了積極維持體態，也會在家中花1至2小時練歌，主要練習過去難度較高，自己過去未必敢在公開場合演繹的作品，藉此克服對這些歌曲的恐懼。相信作為「歌神」的鄰居，每日聽到他的歌聲會感到非常幸福，但學友卻指自己曾被投訴：「管理處啲人都問『個個人都想聽佢唱歌，點解你要投訴呀？』原來嗰個係印度人嚟呀，哎呀，證明我喺印度未夠實力，我會繼續努力！」

學友自爆曾因練歌時聲量太大而被鄰居投訴。

盼後輩具實力衝出香港

近年《全民造星》及《聲夢傳奇》兩大選秀節目，令樂壇新血再次湧現。學友喜見電視台及唱片公司願意栽培新人，令觀眾願意認識新晉歌手。他希望一眾後輩在公開亮相時做好充足準備：「準備得好啲就畀人話少啲，因為你面對嘅唔只係本地競爭，相信大部份新晉歌手都唔只睇本地市場，希望去到更大市場，例如大中華，甚至更遠，好似韓國嘅組合會攻佔埋美國市場。其實最基本嘅因素係要存在實力，唯一一點同以前唔同嘅係，我覺得我哋以前唔一定要準備好，因為嗰陣我哋仲有時間，可以五年之後企出嚟慢慢進步；但係依家已經冇呢個空間，一彈出嚟就要畀人感覺好勁，希望依家有多啲比賽舉辦嘅時候，同時間要加強培訓。」除了炎明熹（Gigi）外，學友也留意到身邊有許多人支持MIRROR，他也有恭喜ViuTV台長魯庭暉，希望12子繼續努力。

未計劃開線上騷

問到明年會否開演唱會與歌迷見面，學友坦言一直有計劃，但疫情成為最大變數：「未知可以幾時實現呢個計劃，因為現場表演始終都要睇疫情，如果嗰陣只係畀50%嘅觀眾入嚟，主辦已經計唔掂數。其實依家係有好多線上演出，但係我唔係好想像到嗰個表演模式係點樣，可能我比較落後啲，所以對我嚟講，表演平台暫時唔係好多，但係我有計劃緊。」

相信讀者都希望學友可以再開演唱會！

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