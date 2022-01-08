Faye詹雯婷拍新歌MV意外受傷！臉色變白嘔心反胃：以為心臟病發

【F.I.R／Faye詹雯婷／焚風】Faye詹雯婷在〈詠愛〉MV中吃了滿嘴沙，沒想到還有更大挑戰，拍攝〈焚風〉MV得在樹林、沙灘來回奔跑，詮釋被未知追趕、驚慌逃離的情境，時不時又要跌倒製造效果，讓她幾乎喘不過氣，臉色慘白、噁心反胃險些暈倒，她說：「當時心跳速度超快，以為自己會當場心臟病發。」



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〈焚風〉是她在創作營裡與同組伙伴在一天之內寫出來的，對她而言帶有「脫胎換骨」的意義，她說：「生命裡可能會遭遇很多道焚風侵襲，但當它過濾掉那些光鮮亮麗的表象，就可以直視並看清生命存在的本質。」

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Faye詹雯婷拍〈焚風〉MV意外扭傷雙腳

為了呈現歌曲意境，導演陳霈芙以強烈的視覺風格在MV中創造迷幻的想像空間，象徵著Faye從糾結的內在逐漸昇華至美麗的轉變，讓生命中的焚風為她帶來最繽紛的祝褔，MV已經上線。

她拍攝MV期間配合指示來回奔跑，不慎扭傷雙腳，後來看了好幾次醫生，才把快要散掉的身體調整回來。

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