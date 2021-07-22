Beyond葉世榮送結他力撐新F.I.R.　新主音Lydia韓睿轉身啜泣

F.I.R.（飛兒樂團）時隔2年推出第9張專輯《鑽石之心》，近日在北京舉辦線上發片音樂會，並於8大平台同步直播，在先前宣傳時，女主音的更換再成話題，擁有7萬粉絲追蹤的台灣網紅醫生批評「沒有飛，就改名叫ir就好」，而發佈會上粉絲代表送上禮物，向現任主音韓睿（Lydia）鼓勵：「妳很棒！妳延續了我們所有人的青春。」讓韓睿聽了轉身感動啜泣。



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音樂會一開始，F.I.R.一連獻唱新歌〈鑽石之心〉、〈錦繡夢〉等，韓睿展現live實力，獲主持人與粉絲稱讚她唱歌功力進步，團長陳建寧感謝成軍17年來，新舊粉絲的支持，感性表示：「其實我們希望跟我們的夥伴一起到達那個山巔，過程當然會很艱辛啦！當然我跟阿沁是老搭檔了、有革命情感，那韓睿是新加入的，但是不管我們的歷程會怎麼樣，用我們的音樂、愛去發光發熱。」一看粉絲已在催第10張專輯，陳建寧笑虧：「你們真的沒人性耶！」

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Beyond鼓手葉世榮擔任嘉賓，他讚賞F.I.R.的歌寫得很好，並送上民謠吉他勉勵韓睿精進創作能力；陳建寧表示：「我小時候聽Beyond長大的，年輕歲月的時候，創作非常有生命力，賦予我們啟發，我們沒有鼓手，不知道未來能不能請到亞洲鼓王一起玩音樂。」葉世榮開心應好，英雄惜英雄！

Beyond葉世榮（右二）現身祝賀F.I.R.推出新專輯《鑽石之心》。（華研國際）

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