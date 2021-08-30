台美女遭針孔攝錄機偷拍：是很親近的人！網民估疑兇係F.I.R.阿沁

F.I.R.飛兒樂團的阿沁與小14歲的美女網紅花花結婚7年，育有2個女兒，不過花花近來飽受被偷拍的困擾，而偷拍者還是很親近的人，讓她感到很受傷。



花花在IG上透露「是不是很多人不知道，偷拍跟裝針孔都是違法的」，而這都是她近來遇到的事，偷拍者還是她很親近的人，因此讓她受到傷害，因為對方口口聲聲說「多愛多愛你」，讓她真的很不懂。

「親近的人才能傷害到我…」網民即估偷拍者係F.I.R.阿沁！點圖放大看花花IG Story及更多她的美照👇👇

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不過她強調不會說出是誰，也會努力面對，讓自己的情緒儘快恢復，網友私訊關心她，花花也澄清加害者不是阿沁，而她有明確告訴對方不要再這樣後，對方依然繼續一樣的行為，讓她感到不受尊重。

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