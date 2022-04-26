《聲生不息》楊千嬅又再節目爆喊　無綫播出刪減版被批支離破碎

無綫跟芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，在周日播出了首集，節目邀請16組歌手，分為男女兩隊展開一連六場主題競演，通過翻唱經典金曲，再由現場觀眾投票決定勝方，而上場比賽的歌手全是唱得之人，包括有林子祥、葉蒨文、李克勤、李玟、楊千嬅、李健、炎明熹、曾比特、單依純、毛不易等，如此陣容內地版本連先導片，播出足足3小時，但無綫版本只得2小時，更將不少寶貴片段刪走，被網民批評支離破碎，面目全非。

林子祥、葉蒨文夫妻檔上陣。（影片截圖）

楊千嬅聽葉蒨文唱《祝福》，眼淚即時湧出來。（影片截圖）

節目中由林子祥和葉蒨文首先出場，雖然是夫妻檔獻唱，卻是分開男女兩組對陣，而其他歌手則在後台收看節目，當中最投入的一定要數到楊千嬅，當葉蒨文唱完《祝福》，千嬅竟然哭到淚崩，猛用紙巾抹眼淚，不斷說「好感動」，但由於無綫播出刪減版，令很多觀眾不知道原來千嬅如此感情豐富，浪費了她的眼淚，相當可惜。

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無綫版本主力放在唱歌環節，而原本播出的填詞人片段，香港樂壇演變全部Cut走，最離譜是內地歌手竟然只是唱得幾句，其他通通刪走，馬賽克樂隊、劉惜君、單依純等唱家班，變成布景板。唯一慶幸，是林曉峰扮張學友唱《寂寞的男人》，也被無綫刪剩少許片段，算是拯救了觀眾耳朵，由於節目被刪短剪接，不少網民都會選擇重看內地版本，才發現無綫走寶，之後的集數只得1個半小時，只會刪走更多鏡頭，對一班專業音樂人欠缺一份尊重。

無綫刪短林曉峰的唱歌片段，獲得網民讚好。（影片截圖）