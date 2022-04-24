聲生不息 | 60歲葉蒨文白髮紅裙驚艷全場　與林子祥夫妻檔打頭陣

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》將於今日（24日）首播來自香港與內地的殿堂級歌手林子祥、葉倩文、李克勤、李玟、楊千嬅、李健，以及新生代唱將炎明熹、曾比特、單依純、毛不易等齊聚一堂比拼，重金打造舞台燈光，配上樂隊及管弦樂團伴奏，讓觀眾沉浸式體驗視聽盛宴。



16位歌手首場以性別分組。（微博@聲生不息關官微）

首場比賽，16位歌手分為男女兩隊比賽，在此之前，觀眾已對歌手們即將演繹的作品原曲賦予期待值，每個回合一對一比拼中，獲得出品團喜愛度投票更高的一方，可以將對方的期待值收入囊中，全場累積值更高的一隊，成為本場獲勝隊伍。當中兩隊期待值最高的分別是林子祥的《耀出千分光組曲》與劉惜君的《執迷不悟》。男隊一來就派出大前輩林子祥出戰，而女隊也不甘示弱，選擇太太葉蒨文「鎮壓」，場面溫馨又搞笑。

林子祥葉蒨文夫婦打頭陣。（視頻截圖）

在每位歌手表演之前，節目組都會作出介紹，包括出道年份、代表作，又或者獎項列表等。林子祥在樂壇縱橫近50年，是銜接了兩個時代的「歌隱」，他感慨道：「經歷的真的是一個大圈。剛開始沒有人認得林子祥是誰，他們就會問，誰是林子祥？紅了一點他們就說，我們要去找這個林子祥！那麼你過了最紅的那段時間，去找一個像他的就可以了。年紀那麼大了，很多小孩都不認得我了，回到（以前）問的那一句，誰是林子祥。」短短幾句話，謙虛又真誠。

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這首《耀出千分光組曲》由《長路漫漫陪你闖》、《蝶變》以及《男兒當自強》組成，一句「長路漫漫陪你闖」即刻令現場熱血沸騰，即使已年過七旬，林子祥依然中氣十足，一字一句鏗鏘有力，氣勢磅礴，網友、嘉賓無一不讚賞。

其實要對陣林子祥，葉蒨文並沒有十足把握，她笑言：「那我要去對付他，我們可能輸定了。」而在先前投票的期待值中，葉蒨文的《祝福》也略低於林子祥的《耀出千分光組曲》，一見到老公，她便說：「我怎麼可能贏你！」非常可愛。在後台的訪問中，導演指葉蒨文的事業一直都比較順利，沒有太多的波折，她笑言：「是蠻順利，大概我做的東西比較少。我在香港這麼多年，香港人很熱情的其實，他們就把我當自己人，我去買個菜都會送幾根蔥給我，然後送幾樣東西給我，然後就跟你打招呼，就像老朋友一樣的，那就會覺得很感動。所以活了一段時間的時候，你就會覺得，真的是很有福氣。」

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葉蒨文以一身紅色長裙亮相，配上一頭灰白捲髮，身姿優雅，韻味十足。一開口便是大眾回憶中的柔美聲線，飽含深情，極具感染力，還有合唱團的加持，歌聲繞梁三日，不絕於耳。

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第一回合後，葉蒨文的《祝福》以柔克剛，66%投票值擊敗老公林子祥34%投票值，差不多領先成倍，首戰報捷。當她拎著「戰利品」牛奶回到休息室時，卻謙虛地表示：「我唱得好差！」還心疼地說：「好難過，把我老公的奶都拿走了。」相當sweet。