MIRROR演唱會│4大優先買飛攻略　加入官方歌迷會最實際

撰文：關穎賢
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MIRROR出道4年，終於宣布首度進軍紅館，於7月25至31日，以及8月2日至4日舉辦10場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。票價分為480、880及1280港元，雖然MIRROR演唱會門票仍未開售，但已經網傳黃牛開價6萬元，非常誇張。

MIRROR演唱會未開騷門票已炒至6萬。（IG圖片）

MIRROR演會飛買貴炒到6萬蚊

MIRROR去年5月尾慶祝成立兩周年，於九展舉行6場演唱會。今年終於有機會登上紅館，一眾鏡粉當然想到現場支持偶像。上次已經一票難求，今次MIRROR演唱會選址紅館相信鏡粉們都非常擔心會買不到門票。雖然仍未公佈正式開售日期，但不少黃牛已經準備好抄價，更有鏡粉指網上已有黃牛開價MIRROR演唱會每張門票6萬元。為了打擊黃牛，大家一定要留意以下優先訂飛攻略！

有傳MIRROR演唱會黃牛飛已炒到6萬，但有鏡粉認為價公合理，認真誇張。（陳芷穎 攝）

除了公開發售，其中一個優先購票途徑為Citi The Club信用卡。鏡粉可以使用信用卡賺取積分，若於指定商戶消費，包括1O1O、csl、網上行及Now TV等電訊網絡服務費用，可享高達4%積分簽賬回贈，更可以優先預訂今年指定演唱會門票及多項禮遇，包括MIRROR演唱會。優惠只適用於香港電訊旗下會員計劃及數碼業務The Club之「 #特選客戶 」，並於4月28日或之前成功獲批核 Citi The Club信用卡，要非常尊貴客戶，先會收到邀請申請。

惟上述門檻於今午5時突然修改，Citibank在有關申請要求之帖文作出改動，優惠不再局限於「特選客戶」﹐而是持有指定信用卡人士均可優先訂購。至於優先訂購事間為明日4月29日上午10時至晚上11時59分，每人限購4張門票。

2018年12月21日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行首個MIRROR演唱會，當時他們只出道了49日。（網上圖片）

由Anson Lo及欣宜代言的MOX Bank，同樣可以優先訂購MIRROR演唱會門票。由即日起至2022年5月31日，用邀請碼「GOMOX」開設Mox戶口及申請Mox Credit，成功批核並完成指定要求。只要於開戶當日至30日內用信用卡累積合資格消費滿500港元，Mox就會送多500港元現金直接入戶。名額共有15000，額滿即止。

MIRROR演唱會一票難求，每次都有粉絲傾盡全力去樸飛。（葉志明攝）

雖然Katch並非指定優先訂購的平台，但屬於MIRROR演唱會贊助商之一。過去多個MIRROR演唱會、相關表演活動及頒獎禮，包括2021年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮及未正式開騷的《叱咤樂壇 Brand New Life 生力軍音樂會》、《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，都可透過Katch換領門票。鏡粉可以5000港元購買「神級Katcher」會藉，再於指定商戶消費滿指定金額，就可以賺取積分優先換取MIRROR演唱會門票。

另外，如果加入MIRROR官方歌迷會，亦有機會優先買到MIRROR演唱會門票。有傳入會費約400港元，而加入官方Fan Club最大的好處就是可以優先訂購演唱會或粉絲見面會門票，及每位會員將享有專屬的迎新禮盒。Mirror演唱會未公開賣飛已炒至萬元　田北辰促當局盡快落實實名制

MIRROR演唱會7月25日起紅館連開十場　票價最平480最貴1280

MIRROR演唱會即將於7、8月舉行。 (鄺鈺瑩攝）

MIRROR演唱會2022舉辦日期？

首場7月25日（星期一）至7月31日（星期日），之後8月2日(星期二）至8月4日(星期四）尾場，暫時未宣布會加場。

MIRROR演唱會2022票價？

 票價分為三種$1,280、$880及$480 

MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
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