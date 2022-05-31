張敬軒演唱會｜晚晚超時面臨過百萬罰款　淨係尾場已過20萬？

受到年初第五波疫情影響，上年12月舉行，橫跨5個月的《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》終於在前晚（29/5）完滿落幕。為報答歌迷久候及支持，軒仔幾乎每晚都頻頻唱至凌晨12時，甚至在encore時段與不同嘉賓分享舞台，尤其昨晚更破紀錄唱到凌晨1時15分才結束。雖然令在場觀眾盡興，但往後就要面臨過百萬的超時罰款。



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尾場破3大紅館紀錄

前晚軒仔一共encore足足5次，當中更一口氣邀得先後邀得陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer）上台合唱，即使完場時已經是凌晨1時15分，觀眾仍遲遲未肯離開。今次軒仔不但打破陳奕迅（Eason）在2010年《DUO陳奕迅 世界巡迴演唱會香港站》尾場所創下，唱至凌晨12時55分的最遲完場紀錄，他也成為歌手在紅館encore時間最長的歌手。不過伴隨這些紀錄，這也意味著軒仔將打破Eason單場超時罰款的紀錄。他在接受媒體訪問時也坦言，未計算尾場，今次演唱會的罰款已經過百萬，笑說事後有向老闆「跪玻璃」。

軒仔演唱會尾場已經打破Eason《DUO陳奕迅 世界巡迴演唱會香港站》嘅紀錄，成為最遲完場的紅館個唱。（資料圖片）

超時105分鐘罰款點計？

一場紅館演唱會的超時罰款究竟如何計算？紅館的租用條件列明，除非得到體育館經理書面批准，否則晚上場次不得早於晚上7時開始，每場節目時間不得超過4小時，最遲必須於晚上11時30分結束。假若演唱會到11時45分還沒結束，便從11時45分起計算，每遲15分鐘結束，租用人除了需要支付每日基本場租50%的費用，也要支付其他超時服務費。現時紅館每日場租為港幣$56,750或每日門票總收入的20%（以數目較大者為準），以場租下限$56,750計算，軒仔今次超時至凌晨1時15分，主辦方就需要被罰至少17萬。當然在票房理想，場場爆滿下，今次演唱會的每日場租很大機會遠高於下限，加上工作人員、音響、燈光等費用，相信尾場罰款絕對比Eason當時的約20萬來得多。

除非得到經理書面批准，一般演唱會到晚上11時30分後才結束，已經視為超時，主辦方需要根據紅館租用條件所列明的規定交罰款。（葉志明攝）

「歌神」紀錄無人能及

不過「歌神」許冠傑的驚人紀錄，相信軒仔今次也無緣挑戰。他在2004年分別舉行共44場《繼續微笑演唱會》，更揚言每晚都要唱到超時，結果每晚因超時罰款高達15萬，合共被罰高達300萬，成為被紅館罰款最多的歌手。

阿Sam依然是被紅館罰款最多的紀錄保持者。（資料圖片）

「超時王」仲有呢兩位：