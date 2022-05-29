張敬軒演唱會｜王菀之親筆信感動全場：如果下世搵唔返我我會搵你

26場的《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》今晚（29/5）來到尾場，吸引不少圈中人現身撐場，楊受城、谷德昭、MIRROR呂爵安（Edan）、ERROR 郭嘉駿（193）、陳山聰、泳兒等都是座上客之一。演唱會於晚上8時40分正式開始，軒公繼續以《Do What You Want》揭開序幕，全場氣氛非常高漲。

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》來到尾場，吸引不少圈中人現身撐場。（鄺鈺瑩攝）

隨後他鞠躬答謝樂迷支持，並感謝大家成就了張敬軒的奇蹟：「未試過開超過20場，今晚你哋畀咗26場我，今場亦都係我入行第50場紅館演唱會。」他更揚言今晚將會「唔要命咁去唱」，全場報以熱烈的掌聲以及歡呼聲回應。

尾場由與軒公來出生入死的好友王菀之（Ivana）擔任嘉賓。（鄺鈺瑩攝）

軒公請來出生入死的好友王菀之（Ivana）擔任嘉賓，他們合唱《留白》和《高八度》。Ivana先送出咖啡紙袋給軒公，正當軒公以為物輕情義重的時候，Ivana表示準備了第二份禮物給他，是一封親手寫的信並將它讀出。Ivana先問「張敬軒你好嗎？」，再鼓勵對方無論遇上什麼困難都要堅持，軒公已忍不住眼濕濕，隨後Ivana感觸說：「你曾經問，如果下一世搵唔返你點算？我話你知，我會嚟搵你」。二人再擁抱場面感人，全場尖叫聲不斷。

王菀之親筆信感動全場。（鄺鈺瑩攝）