張敬軒演唱會｜王菀之親筆信感動全場：如果下世搵唔返我我會搵你

26場的《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》今晚(29/5)來到尾場,吸引不少圈中人現身撐場,楊受城、谷德昭、MIRROR呂爵安(Edan)、ERROR 郭嘉駿(193)、陳山聰、泳兒等都是座上客之一。演唱會於晚上8時40分正式開始,軒公繼續以《Do What You Want》揭開序幕,全場氣氛非常高漲。

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》來到尾場,吸引不少圈中人現身撐場。(鄺鈺瑩攝)

隨後他鞠躬答謝樂迷支持,並感謝大家成就了張敬軒的奇蹟:「未試過開超過20場,今晚你哋畀咗26場我,今場亦都係我入行第50場紅館演唱會。」他更揚言今晚將會「唔要命咁去唱」,全場報以熱烈的掌聲以及歡呼聲回應。

尾場由與軒公來出生入死的好友王菀之(Ivana)擔任嘉賓。(鄺鈺瑩攝)

軒公請來出生入死的好友王菀之(Ivana)擔任嘉賓,他們合唱《留白》和《高八度》。Ivana先送出咖啡紙袋給軒公,正當軒公以為物輕情義重的時候,Ivana表示準備了第二份禮物給他,是一封親手寫的信並將它讀出。Ivana先問「張敬軒你好嗎?」,再鼓勵對方無論遇上什麼困難都要堅持,軒公已忍不住眼濕濕,隨後Ivana感觸說:「你曾經問,如果下一世搵唔返你點算?我話你知,我會嚟搵你」。二人再擁抱場面感人,全場尖叫聲不斷。

王菀之親筆信感動全場。(鄺鈺瑩攝)