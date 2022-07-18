雲浩影Cloud棄文職做歌手　憂生計不穩：唯有做好啲自然有機會嚟

ViuTV選秀節目《全民造星III》十強之一的雲浩影（Cloud）近日接連推出兩首新歌《願望之翼》及《到了那裏就對吧》，前者YouTube點擊次數更逾30萬，成績不俗。Cloud選完《造星》後對觀眾熱情反應感到意料之外，卻選擇重投文職老本行，期間一度感到迷惘，只不時接廣告、活動維持曝光，她透露：「耐咗發現兩邊都難兼顧，最後決定捨棄一邊，全職做歌手。」Cloud亦擔心做藝人生計不穩定，她說：「其實而家都擔心，始終疫情又照喺度啦，冇好轉跡象啦，呢一行性質就係咁，唯有自己Keep住做好啲，一路做好啲，自然就有機會嚟。」Cloud指疫情好轉後有機會籌辦粉絲見面會回饋支持者。

雲浩影（Cloud）深有觀眾緣。（梁碧玲 攝）

Cloud一出新歌就引來許多粉絲迴響。（梁碧玲 攝）

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