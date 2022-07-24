香港金曲獎｜曾比特奪男新人獎　為做歌手曾做兩份工幫補生計

由香港電台與無綫電視（TVB）首屆聯合主辦的《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》今晚舉行，曾比特奪得「香港金曲男新人獎金獎」。

冇到現場都有片。（TVB截圖）

曾比特（Mike）於2018年參加《全民造星2》獲第8名，2021年環球唱片與Mike簽約而出道。並且大改形象，由最初參加造星2時的造型一改為「爆炸頭」造型，成功吸取到觀眾注意及喜愛。對於Mike初初參賽時的樣子大家都應該已經忘記，只記得Mike就是「爆炸頭」。

24 Mike（曾比特）（ViuTV Facebook）

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2021年樂壇新人曾比特（Mike）因一道出道作《我不如》爆紅，其後曾比特北上參加《聲生不息》，成功打開內地市場，其所屬唱片公司環球音樂亦在本月中為佢推出首張專輯《MIKE》，專輯暫時只有Deluxe Edition。

曾比特因為參加節目《聲生不息》而爆紅。（聲生不息微博）

Mike在踏足樂壇前已有兩份工作，既是全職音響技術人員，亦是歌唱老師。他曾接受《香港01》訪問時透露，最近因歌手工作而失去音響技術人員的工作機會：「為咗追夢我都依然盡力返住呢兩份工，但係因為歌手嘅工作時間係非常彈性，好難配合朝九晚五嘅辦公室工時，最後我失去咗呢份工作。自己一開始係好擔心嘅，因為音響人員呢份工作係我最穩定嘅收入，但係依家冇咗。」他續指，兩份工作帶來的收入，除用作應付日常開始，亦會用作支撐歌手方面的工作。

曾比特及炎明熹 (節目截圖)