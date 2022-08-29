林家謙演唱會｜落淚自認未夠好開騷前想取消演出　多謝林夕鼓勵

唱作人林家謙（Terence）七場紅館騷《Summer Blues》昨晚（28日）圓滿結束。林家謙尾場感觸特別大，他落淚抒發指開騷最大關口是自己：「覺得大家鍾意我係僥倖，唱歌唔係好得，之前一直都唔會諗開騷。」演唱會總監馮貽柏（Alex Fung）鼓勵他先入紙紅館：「佢話入咗紙都未必批，點知佢一吓就批咗。」

林家謙淚灑舞台。（葉志明 攝）

林家謙坦言為開騷努力製作了許多新歌，「但發現砌極都唔夠歌，練歌又練到好沮喪，我開騷前兩個禮拜都想取消個騷。」幸而有著名填詞人林夕專程致電鼓勵他，「有人打嚟講咗啲好好嘅說話，多謝夕爺。」他又感謝黃偉文（Wayman）幫助，「佢係覆蓋咗我好多人生所有嘢。」

林家謙特意感謝林夕及黃偉文。（葉志明 攝）

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林家謙最後唱《邊一個發明了Encore》，他憶述學生時期不想暑假結束的故事，並最終領悟到：「我發現好多嘢都唔使encore，只要記喺心入面就足夠。」林家謙提到許多人未趕得切睇騷便離開香港：「好多人睇唔到7晚騷就離開咗呢個城市，希望你地會記住呢個城市嘅所有一切。」