舒淇鄭秀文等齊着Valentino2022芭比粉服飾　挑戰最易炒車顏色

最近不少女藝人都相繼穿上芭比粉服飾拍攝雜誌或出席活動，幾乎全部都出自Valentino 2022秋冬成衣系列，好似《乘風破浪3》最後一集，17位女星都以該系列亮相，本身芭比粉飽和度高，比較艷麗，很難駕馭，在白色燈光的襯托下極具視覺衝擊，因此被不少網友詬病似「紅肉火龍果」，而近日舒淇、趙麗穎、鄭秀文（Sammi）等都以該系列服飾拍攝封面或出席活動，究竟有無女星可以完美駕馭呢？



其實17位藝人中，都有駕馭得不錯的女星，好似齊溪、薛凱琪、朱潔靜、阿嬌等。（微博@Kenn陳琦沅）

舒淇身穿Valentino芭比粉西裝為《Harper’s BAZAAR》中國版拍攝9月刊封面，時尚演繹力不俗的她演繹出名媛復古的大明星形象，雖然封面不算出彩，但舒淇憑藉獨特的氣質駕馭得不錯。

舒淇的服裝與背景撞色。（微博@東申未來）

趙麗穎為雜誌《madame FIGARO》中文版9月刊一連拍攝了四版封面，當中一套芭比粉刺繡長裙來自Valentino 2022秋冬成衣，但就被指土氣。首先，米灰色的背景對高飽和度的華服呈現非常減分；其次，她的髮型前面服帖，後面凌亂，與誇張的耳飾搭配相當違和，加之趙麗穎本身的氣質比較鄰家女孩，相對缺少時尚感，因此這樣的妝髮造型加上零氛圍的背景，實在難營造時髦與高級感。

向來氣質脫俗、時尚感不錯的孔曉振在官宣結婚後，首次公開亮相，參加首爾Valentino「Pink PP」活動。她身穿刺繡短裙襯同色絲襪與高踭鞋，雖然狀態不錯，也不土氣，但比起以往及平日的造型來講，的確少了些時尚感。而韓國女團MAMAMOO成員華莎則駕馭得不錯。

其實早幾日香港也舉辦了Valentino「Pink PP」活動，沈月以及樂壇天后Sammi都有出席。當中沈月與華莎是同款服飾，不過就演繹出不同味道，在她身上多了幾分少女感。而Sammi的成套芭比粉相當霸氣，她身穿透視上衣搭配闊腿喇叭褲，再披上一件拖地斗篷，氣場十足，誇張的單邊耳飾可謂畫龍點睛，增添時尚感，非常適合她的風格，堪稱是駕馭得最完美的一位女星。

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