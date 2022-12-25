陳奕迅平安夜舉行第100場紅館騷　觀眾唔肯走兩度Encore：好賴皮

陳奕迅於昨晚（24日）平安夜舉行第十二場《Fear and Dreams》演唱會，由於同時亦是他的第100場紅館演唱會，因此台下的觀眾們亦相當之興奮，Encore時即使得到Eason清唱德文版聖誕歌及《瑪利奧派對》也不肯罷休，苦苦狂叫揼地安歌15分鐘，終於把已經落台的Eason打動，再升台送多一首《明年今日》給大家歡度聖誕。



陳奕迅昨晚（24/12）舉行第100場紅館演唱會。

Eason在昨晚的Talk位時表示，開騷前聽人講今晚是自己第100場紅館演唱會：「其實我冇理，既然第100場！我哋一齊慶祝喇！比啲掌聲你哋自己！好似網球員咁，第100場咁...結果輸左咁點？哈哈哈....都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂仲好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama…，話下邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling…唔係咩？哈哈。」Eason又自爆剛剛開場時自己因為忍笑失敗而唱錯了一個音，不過他坦言過去的事就讓它過去：「呢個騷就係講緊Now先係最緊要！冇咩講喇，成個故仔係歌入面講晒，希望你哋會有一個好溫暖開心聖誕節！好多謝你哋咁踴躍入來陪我過今晚，第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋係到已經係最緊要嘅嘢！就係咁簡單。希望大家有不如意，有害怕，今晚有一些好的能量，你地可以吸到返去。Merry Christmas！我會繼續做好本份唱好歌。 」

Eason兩度Encore，不過他其後表示只有今日是例外。

去到安歌環節，Eason先是驚喜地清唱了德文版Stille Nacht，繼而再跟大家開玩笑降台走人，觀眾狂叫時，他又再升台笑道：「講笑啫.... 平安夜點會唔Party㗎？」繼而唱出《馬利奧派對》。

九成觀眾沒有離場，堅持要看到Eason再Encore！

每晚觀眾都明知安歌過後，Eason便不會再出來，安歌後乖乖離開，但昨晚可能是平安夜，大家都不捨離場，九成觀眾仍於座位中狂叫安歌近15分鐘，最後Eason被比觀眾熱情打動，再次升台。上台後，他更「教訓」他們表示：「你哋好賴皮！我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日唔洗開工呀大佬，我要番工....我要番嚟呢度，我仲有幾場，我仲有一半呀！你哋傳左出去就真係大件事！我想話你聽，係今晚係例外，我聽日衫都唔換，截架的士即走！乜都聽唔到！哈哈哈.....你哋真係好嘢呀你！竟然九成人喺到！」繼而他再唱《明年今日》，觀眾亦一起大合唱後才滿足離開。