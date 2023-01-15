陳奕迅演唱會｜內地粉絲自爆確診仍入場睇騷　入迪士尼玩遭轟自私

「歌神」陳奕迅（Eason）一連27場《Fear and Dreams》紅館演唱會昨日（14日）圓滿結束，Eason足足Encore了6首，唱到凌晨凌時才完場。而尾場樂迷安排一同大合唱《天下無雙》，特別將一句「重前沒講今次要說多謝你」送給Eason，令Eason十分驚喜。

陳奕迅尾場的Encore環節，一共唱了6首歌，是最多的一晚。（陳順禎 攝）

不少內地粉絲都特地來港睇Eason開騷，不過日前竟有小紅書網友自爆，在無徵狀而檢測呈陽性情況下來港入場睇騷，更入迪士尼與扮演卡通角色的工作人員擁抱。

該確診網友堅稱是在不知陽性情況下入場，更指許多迪士尼遊客都沒有戴口罩，「園內有多少說著粵語的不戴口罩，你保證本地人就沒人陽性進來了？你可別說他們都是廣東來的啊！某些港女哪來的優越感？就你們這些迪士尼港女不陽了是吧？」及後該網友更把小紅書所有帖文刪除。

女兒康堤聽到《大個女》時，更感動落淚。(影片截圖)

有網友見到嬲爆發文指：「不會對演職人員覺得抱歉，不會對下一個擁抱的遊客覺得抱歉。不會對台上的陳奕迅覺得抱歉，不會對附近的聽眾覺得抱歉。甚至以此沾沾自喜。這種人，我真是覺得吐了。」有人附和：「最好別傳染給陳奕迅，他連開26場正是免疫力低的時候」、「好缺德啊」、「這人有大病」。

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陳奕迅聞粉絲買8000元黃牛飛入場 勁驚訝：以後我自己炒黃牛了