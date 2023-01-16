農夫廣東巡演15場全爆滿　連八天開唱：下次開show考慮直接播歌

組合農夫近月為全新tour《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》在廣東地區開show，每一站都有引起搶票熱潮，多番加場，依然場場都極速售罄，目前總場次已經高達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。其中，1月3日至10日在八天之中分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出了八場，打破了他們連續開唱的場次紀錄。

組合農夫在廣東地區開show，目前總場次已經高達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。

廣州站更加厲害，本來已舉行了四場，歌迷依然唔夠喉，分別於前晚（14日)及昨晚（15日）終極返場。連續兩晚1200名觀眾都擠爆現場，遲到的觀眾幾乎要企到門口才有位置進行觀看。而在演出尾段，農夫還跟廣州歌迷立下了「五月之約」，約定未來三年的5月都會來廣州開唱，與大家相聚。

本次巡演正如其主題，主要由「20周年」以及「有D新歌」兩大部分組成。所以一開場，農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，引起全場大合唱，喚醒了現場歌迷的集體回憶。

在經過了半個鐘的熱身後，演出馬上就進入了農夫新歌發佈的環節，笑言：「20周年嘅部分已經正式完結了，接下來就是我們的新專輯發佈會。我們的新專輯叫《農夫散文集》，與過往作品有很大分別，是需要大家多啲思考。而且我們呢批新歌都暫時不會派台或者上線，只有來到巡演現場嘅朋友可以聽到。」二人更解釋了這次會選擇現場發佈的原因，就是希望他們可以在現場為每一首新歌作一個導讀，讓歌迷可以更好地去理解他們這次的新作和想法。另外因為他們自己無法選出一首歌去代表新專輯作為主打歌，所以就希望每場的觀眾在聽完後可以投選出他們最喜歡的一首歌，幫他們決定哪一首歌可以率先上線。

農夫現場發布新歌發佈並笑言：「呢批新歌都暫時不會派台或者上線，只有來到巡演現場嘅朋友可以聽到。」

這次農夫在巡演現場發佈的9首新歌，題材非常廣泛且帶點嚴肅，但他們在進行導讀的時候還是保持了一貫的幽默。在介紹唯一的一首普通話新歌《廣東歌系我個ex》時，他們就笑說這首歌是參考了五月天的曲式，並找來了好友方大同、李榮浩、周柏豪的監製的妻兒幫忙featuring，其中在談到周柏豪的時候還作勢準備邀請嘉賓出場，讓觀眾一度以為會有神秘嘉賓，引起現場一陣哄笑。而在另外一首新歌《從思考到思考之上》，他們更把藝人好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中，現場觀眾聽到這句的時候就發出了陣陣歡呼。

新歌《從思考到思考之上》，他們更把藝人好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中，現場觀眾聽到這句的時候就發出了陣陣歡呼。

儘管這次tour一波三折，經歷過多次延期取消，但現在總場次可以達到15場，C君同陸永都異口同聲地表示很感謝觀眾的支持，其中廣州的觀衆讓他們印象非常深刻。「佢哋好完美！因爲佢哋喺開場前現場播歌嘅時候，就已經喺度跟住大合唱，證明佢哋真係好熟我哋啲歌。我哋都懷疑下次其實係咪可以唔需要喺現場啦，直接播歌就已經足夠啦。」農夫還透露已經在籌備下一次的演出內容，他們希望可以把演出主題定為「九唔搭八，農夫風格」，並將他們擅長的說唱、棟篤笑、主持以及演戲內容融入其中，讓歌迷們倍感期待。不過做完今日（16日）珠海站後，他們都會先休息一段時間，回港陪家人一齊過新年。

C君同陸永都異口同聲地表示很感謝觀眾的支持，其中廣州的觀衆讓他們印象非常深刻。