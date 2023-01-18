農夫北上狂掘金完騷即睇3000萬別墅　陸永愛女長大精緻美貌似媽媽

組合農夫一連15場廣東巡迴演唱會場場爆滿，尤其以廣州場反應最熱烈，連農夫和經理人DJ Tommy都出Post感謝廣州粉絲，加上視后唐詩詠合照加持力撐，實在話題十足！

唐詩詠同農夫合照。（唐詩詠微博）

C君（鄭詩君）和陸永開足多場騷，又要接受媒體訪問兼與老友叙舊，實在忙過不停，相信銀包都漲了不少。兩人近日拍片睇樓，參觀價值3000萬連花園兩層別墅，C君見到主人房更搞笑問：「呢度係咪可以擺情婦嗰啲？」陸永回答：「睇你發揮，情婦又得、老虎又得。」又屈好友「咖啡因公園」付錢買樓，非常搞笑。不過實際上兩人是賣樓盤廣告，不少粉絲大讚在廣州撈到風生水起，「連地產經紀都做埋，好犀利啊！」

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不知不覺兩人經已北上逾4個月，陸永老婆Reina（陳莉娜）亦有隨行北上力撐老公，後台依偎在老公旁邊，非常甜蜜。Reina表示7點到廣州，7點半即衝去睇騷，睇足7場，更同老公一齊早起做檢測，出心出力。

陸永太太北上支持。（陳莉娜小紅書圖片）

完騷後立即返港的陸永當然要先見一對愛女，而大女陸一穎（Hannah）見到爸爸更即刻衝上前攬實不放手，眼濕濕不出聲，可見父女情深。而Hannah長高不少，已長高到了爸爸心口，精緻美貌似足媽媽。陸永輕聲細語安慰說：「要Keep住Send啲片畀我睇㗎！」網友都讚囡囡「真係越大越似媽咪咁靚」、「家姐好黐爸爸，而且個樣超似媽咪」、「居然係囡囡，仲以為係小女友」。

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