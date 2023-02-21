張蔓姿新歌原為鄭融錄好作品　填詞Wyman：鄭融公司決定不推出

張蔓姿近日推出新歌《為民除害》，首度與填詞人黃偉文（Wyman）合作，不少心水清網民都留意到，這首歌原為鄭融所唱，鄭融更曾在IG分享錄製此歌的花絮，到底為何到最後換了人？Wyman就在社交平台解畫，指唱片公司臨時擱置計劃，無奈表示：「可能是因為到了某個時間點上彼此的藝術方向並不一致吧。」



張蔓姿（Gigi）出道以來的歌曲都是自己作曲填詞，近日推出的新歌《為民除害》為首次演繹他人作品，由Howie@Dear Jane作曲、黃偉文填詞，Gigi提起合作機緣，「記得有次fashion shooting見到Wyman，鼓起勇氣跟他説希望有機會能唱到他寫的詞，想不到今年終於得到這個機會，而且還能夠遇上Howie充滿情感的曲，實在是幸運x幸福！」

Gigi指《為民除害》充滿實驗性。（Instagram：gigiicheung）

不過，有心水清的網民就留言問：「首歌唔係鄭融㗎咩？」「鄭融之前IG post都出埋，而家點解會變咗人嘅？」的確，翻查鄭融IG，她於去年5月開演唱會前，曾轉發Wyman的《為民除害》手稿Post，貼上錄音照片並留言：「第一day順利」

去年5月，鄭融曾貼出錄製《為民除害》的花絮相。（Instagram：stephanie_cheng）

究竟這首歌何以最終會胎死腹中，Wyman就撰文解畫，原來是鄭融的唱片公司決定將計劃擱置，Wyman說：「唱片公司通知，短期內將不會推出這首據說已經差不多錄製完成作品，我猜可能是因為到了某個時間點上彼此的藝術方向並不一致吧。輾轉詢問之下，在將來的企劃中，這首作品能否適用也是未知之數，所以在商量過後，雙方都覺得不再拖延、就此放下是最好的決定。對於這趟旅程，最後我是心存感激的。」

鄭融曾轉發Wyman的《為民除害》Post，但原來最終鄭融所屬公司擱置推出這首歌，讓Wyman十分無奈。（Instagram：stephanie_cheng）

歌詞內容講述主角愛上了花心男卻離不開他，於是索性一直依附在這個壞男人身邊，哄騙自己說是犧牲小我、為民除害，防止其他少女陷入情慾之災。Wyman自言真的很喜歡這個歌名和概念，實在不捨得就此石沉大海，於是他決心即使要多等一段日子、換過一個時機、換過一套旋律、再由頭重寫一次也在所不惜。直至幾個月後，Wyman遇上hirsk和周錫漢為Gigi度身訂造的音樂後，便考慮來個《為民除害 2.0》！

Wyman早前提及過，近來填詞的歌曲都會親自改中英文名，《為民除害》英文名就叫《For The People》。（Instagram：gigiicheung）

Wyman以「多元宇宙間的另一個Cinderella」形容Gigi，大讚她：「同樣可以將玻璃鞋穿得百份百合身，甚至可以在另一個地獄的崎嶇爛地上，從容自若健步如飛，最後居然還有型有格地 ⋯⋯ catwalk 了！」

而Gigi就開心留言：「我人生第一個歌唱比賽已經唱你的作品！」當Wyman問到是哪首時，答案竟是一首兒歌，03年由Twins主唱的《百試不厭》，Wyman驚訝：「OMG ！真係估你唔到！」還讚她揀歌冷門但很有Taste！Gigi亦分享了歌唱比賽的片段，原來當時她還是小學生，已經手舞足蹈在台上Rap，果然三歲定八十，註定食呢行飯！

Gigi在小學參加歌唱比賽，已經揀了Wyman填詞的兒歌《百試不厭》，表現毫不欺場！（Instagram：gigiicheung）