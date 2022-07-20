張蔓莎Sabrina承諾或會同張蔓姿合作：要諗到大家都想寫嘅題材先

歌手張蔓莎（Sabrina）近日推出新歌《到時見》，Sabrina新歌啟發自3月時全港市民突然收到政府緊急警示系統提示一事，隨後用了三個禮拜便完成歌曲製作。孿生家姐張蔓姿（Gigi）也是音樂人，問Gigi有否給予Sabrina音樂上幫助，Sabrina笑言：「冇乜。其實同Gigi幾獨立做自己音樂嘅，大家都係寫完歌畀大家聽吓咁。」但兩姊妹亦會交流音樂心得。Sabrina指未來二人一定有機會合作推出新歌，她說：「大家都要諗到一個大家都想寫嘅題材先。」如今的Sabrina專心做好新歌，不擔心或會與Gigi在頒獎禮上爭獎，她笑稱：「唔敢諗呢樣嘢呀。」

Sabrina透露在音樂上與Gigi彼此獨立。（梁碧玲 攝）

Gigi近來推出新歌《到時見》。（梁碧玲 攝）

【01心意慈善Music Live】已經於7月15日完滿結束，張蔓莎（Sabrina） 於現場身體力行落力獻唱以愛心籌款。所得的門票收益在扣除成本後，將全數撥捐兩間註冊慈善機構 — 「香港01眾樂基金」及「大樹下善待動物庇護站」。以音樂力量籌款捐助流浪毛孩及社會弱勢。



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