張學友哭了！錄新歌〈又十年〉流下男兒淚：是我過去人生的寫照…
撰文：聯合新聞網
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【張學友／又十年】張學友推出國語新歌〈又十年〉，以淡然的口吻，道盡人生的聚散離別和歲月的往事如煙，在錄音室配唱時，更唱到感性地落下男兒淚。
新歌〈又十年〉平實透露真摯情感，旋律簡單又好記，張學友透露一聽到Demo時，就對歌詞的意境留下深刻印象，他說：「這首歌詞所寫的正是我過去的人生最活生生的寫照，讓自己不知不覺唱著唱著眼眶便泛起淚光。」
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淡淡的旋律、走心的歌詞，讓他在配唱時，回首過去在瀟灑不羈的年輕歲月裡，有年少輕狂任性的自己，有兩肋插刀空講義氣的朋友，有成功時的意氣風發，更有跌倒時的無助迷茫，年過六十的他，走過人生高底起伏，詮釋這首歌曲更具感染力。
張學友有感隨著年紀增長，發覺自己是被時間追著跑，一眨眼又是一個十年，連想停下來喘口氣都是奢侈，希望透過這首歌，提醒大家珍惜當下的每一刻，為未知的明天創造無數的精彩。
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