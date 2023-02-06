張學友授權公司闢謠：網傳巡迴演唱會舉辦城市及開票預售為假消息

網傳張學友2023年巡迴演唱會的巡演城市已確定，即將開票預售。

港威發展有限公司經張學友授權，發表聲明稱網傳巡演相關信息均為虛假，請歌迷切勿上當受騙。



網傳消息稱，張學友「友聲之年」2023年全球巡迴演唱會，自3月26日起，於​廣州、深圳、北京、武漢、重慶、成都、海口等16個城市舉行，並包括香港站6月份3個場次、跨年18個場次，其他城市陸續等待審批。

在微博上，不少網民都十分期待張學友開演唱會，甚至有人聲稱可幫忙購票，「什麼時候？真的假的」、「超期待的」、「票在哪買」，但亦有網民闢謠稱是假消息，「除了他本人不知道要開巡演，其他人都知道了」、「假的假的假的，別信，別給黃牛錢！」。

2月2日，港威發展有限公司經張學友授權發表聲明，稱網傳巡演相關信息均為虛假。

聲明指出，網傳巡演確定的城市及日期均為虛假消息，請勿輕信關於巡演的各種虛假承諾、假冒授權、共同投資、股份合作、預收定金等虛假信息，由此造成的損失均與張學友先生及本公司無關。

網傳巡演確定的城市即將公開發售門票或預定門票均為虛假消息，公司會進行收集並保留追究其法律責任的權利。關於巡演相關事宜，均以張學友先生本人或其指定渠道發布的信息為準。