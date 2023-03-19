草蜢攻台撞正BLACKPINK開唱「台下景況」讓蔡一傑一開口秒噴淚

台灣歌迷苦等13年，終於等到草蜢再次進軍台北小巨蛋，昨（18）「RE: GRASSHOPPER」演唱會一萬個位子座無虛席，三人唱好跳滿經典歌曲〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉寶刀未老，全場歌迷給出五分鐘的波浪舞回敬，草蜢直呼這場演唱會像是「家庭聚會」，蔡一傑更是一開口先哽咽：「我很感動！」唱到〈暫停開始過〉一曲，蔡一傑終究感觸太深，當場中斷唱歌掩面哭泣。



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13年歲月偶像與粉絲感情未變，蔡一傑、蔡一智、蘇志威三人一身閃亮鑲鑽華服緩緩從舞台升起，現場情緒瞬間點燃，當〈失戀陣線聯盟〉前奏一下，滿場響起的除了尖叫，更多的是掌聲，年近60歲的草蜢前七首快歌唱畢絲毫不喘，蔡一傑更是大露保養得宜的胸肌，他一開口打招呼就先落淚，努力克制情緒說：「我很感動，我不想哭，因為我還有很多歌要唱，我太愛你們了。」

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歌迷尖叫聲持續30秒，三人還用粵語問候，蔡一智說：「我講慢一點，我是蔡一智，我是從香港專程來看你們的！」蔡一傑說：「我是他弟弟，我叫蔡一傑！」蘇志威也跟著自我介紹：「我是跟他們從小玩到大的死黨，我叫蘇志威！」

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蔡一智說：「好久沒見，今天不是一般的演唱會，這演唱會是家庭聚會比較像一點，所有愛草蜢的家人都來了，對不對？看表哥、表弟、姨媽全都來了！」他還點名現場有來自香港、馬來西亞的歌迷：「還有台中、高雄的朋友對不對！」還虧歌迷：「你們吃過飯沒？不怕，結束後去蘇志威房間，他請你們吃！」

他們獻唱〈一路順風〉、〈失戀陣線聯盟〉、〈限時專送ABC〉這些台灣歌迷耳熟能詳的經典，搭配慢歌〈黃昏都市人〉、〈舊唱片〉等，讓現場一萬人沉醉不已。張小燕、羅時豐、蘇慧倫、李聖傑、曾國城都坐在台下欣賞。

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