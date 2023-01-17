高官FB比併│李家超關注數輸1女將　鄧炳強睇草蜢演唱會成熱門帖文

本屆政府不少官員都有開設Facebook專頁，用於發布資訊、與市民溝通。「01研數所」統計13個政府官員Facebook專頁的互動數據，發現特首李家超專頁累計互動量領先一眾官員，但關注人數（followers）只能排第二，而最熱門貼文竟是保安局局長鄧炳強看演唱會的日常分享！以下即看各高官社交平台影響力比併，到底誰人發帖最勤力？誰才是政府「首席KOL（關鍵意見領袖）」？



⬇️官員Facebook專頁互動數據總覽⬇️



本文整理13個特首及司局長的Facebook專頁（僅包括有公開數據的專頁），由2022年7月1日至2023年1月11日期間，合共逾1,300則貼文、近90萬次的互動數據，以觀察高官如何利用社交平台與市民交流。

按專頁關注人數排名，李家超逾3.5萬關注只能排第二位，而首位是曾任立法會議員多年的民政及青年事務局局長麥美娟，其專頁早於2014年開始，現時已累積超過3.6萬人關注。

至於比較官員於社交平台上的表現，發帖最多的均為主管民生政策的局長，包括最勤力的教育局局長蔡若蓮，約半年時間內已發布212則貼文，內容涵蓋最新教育政策資訊、其個人及教育局所參與活動等。其次是主力民政及青年事務的麥美娟，由於所負責的政策範疇廣泛，專頁貼文數亦多達144則，除了提供政策資訊，亦有不少個人「落區」的活動剪影。

貼文互動效果方面，以累積數字計，以李家超專頁最多，上任至今半年多時間累計有34萬互動量。若比較每則貼文平均互動量，就由鄧炳強領先，其專頁至今共發布逾80則貼文，總互動量達26萬次，每則貼文平均有多達2,928次互動。

到底誰才是政府「首席KOL」？從十大熱門貼文可見，李家超及鄧炳強實力叮噹馬頭，各有五則貼文上榜。當中鄧炳強分享自己觀賞草蜢演唱的「偷得浮生睇草蜢」貼文，互動量累計逾9,500次，讚好（Like）數達8,077次。另外李家超上任首周分享的「愛心午餐」照片，亦錄得9,400多次互動。

⬇️官員社交平台十大熱門貼文原文⬇️



+ 5

輕鬆話題能吸引網民注意，而政治話題則最易引發熱烈討論。十大熱門貼文中，李家超對於美國眾議院議長佩洛西訪台發出的聲明，以及就韓國亞洲七欖比賽播錯國歌事件發出的聲明，均有逾千則回應，當中有不少語氣強烈的言論。

+ 1

反修例事件期間，紀律部隊與市民，尤其是年輕市民的關係轉差，政界期望政府官員能推動「復和」。其中從保安局局長鄧炳強專頁風格可見，其營運團隊有參考一般「KOL」的做法，著手營造專頁「貼地」、親切的形象，例如鄧炳強不時親自拍攝影片講解政策、邀請嘉賓訪談、推出贈送熊公仔的活動、與網民「你問我答」等，以拉近與市民的關係，高互動量亦顯示網民反應不錯。不過，由於未有更詳細的公開數據，暫未能就不同年齡層甚至不同立場網民的反應作分析。