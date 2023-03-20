李麗珍38年後與哥哥「合作」新MV暗藏彩蛋　演繹舊愛填詞作品

張國榮（哥哥）逝世即將20周年，環球唱片近日推出哥哥於1989年翻唱而從未面世的《最愛是誰》，並重新編曲，更找來曾與哥哥合作電影《為你鍾情》的李麗珍（珍妹）出任MV唯一女主角，MV以一鏡到底拍攝，珍妹全程不發一言，默默落淚演繹，網民大讚她演技爐火純情，睇到人內心隱隱作痛。其實這首歌是由珍妹舊愛潘源良填詞，更有指是當年他送給珍妹的剖白之作，而細睇MV的話，更不難發現情節與珍妹的情史有不謀而合之處，難怪演出如此投入。



1989年，張國榮（哥哥）曾推出一隻翻唱大碟《Salute》，共收錄《明星》、《似水流年》、《從不知》、《但願人長久》等10首歌曲，他當年宣佈退出樂壇，製作此專輯的理念是想趁機向歌曲的原唱者、作曲人及作詞人致敬。近日環球唱片推出企劃《REMEMBRANCE Leslie》，當中居然有哥哥翻唱卻從未曝光的《最愛是誰》（原唱：林子祥）。

張國榮1989年推出《Salute》翻唱大碟，當時未有收錄《最愛是誰》。（資料圖片）

環球表示這首歌是從《Salute》的母帶中找到，但翻查《Salute》專輯曲目，10首歌曲中並不包括《最愛是誰》，估計是哥哥當時錄好音，但最後抽起的原聲錄音聲軌，環球於是找來爵士教父Ted Lo（羅尚正）重新編曲，並由御用音樂人Alvin Leong監製。

「新歌」找李麗珍擔任女主角可謂不二人選，以下歸納幾個原因及彩蛋。首先，MV中以一鏡到底方式拍攝，珍妹全情不發一言、沒有任何對白，只站立於巴士車廂內捉實佈滿青苔的扶手，其間經歷日與夜，珍妹亦細膩演繹出情緒起伏變化，時而落淚、時而低頭思索。而去到最後一個白晝，車上男乘客先後望珍妹一眼再落車，珍妹則全程未有與他們對眼，並成為最後一個下車的人。

珍妹1999年憑許鞍華執導電影《千言萬語》奪得第36屆金馬獎最佳女主角，早已是影后級人馬，她在MV中的演技超有層次，觀眾直言睇到隱隱作痛。（MV截圖：universalmusichk）

哥哥的歌藝當然無從挑剔，另外網民對珍妹的影后級演戲功力有讚冇彈，有觀眾就留言：「淡淡嘅哀愁慢慢滲出嚟。」「搵李麗珍拍《最愛是誰》別具意義，還多添一份可惜及傷感！」「李麗珍演技真係被嚴重低估！」不少人更睇到眼濕濕，認為這次演出一點也不容易，但她卻極具感染力，成功牽動觀眾情緒。

請按下圖睇珍妹在MV的情緒變化：

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另一個搵珍妹演出的原因，與其中兩部電影有關，首先她曾與張國榮在電影《為你鍾情》合作，兩人邂逅的地點正是巴士下層，哥哥更偷吻珍妹，而MV正好向這幕戲致敬。而《最愛是誰》其實是林子祥與張艾嘉主演的電影《最愛》主題曲，珍妹在戲中亦飾演張艾嘉女兒。

李麗珍與張國榮曾在《為你鍾情》合作，當時就有下層巴士車廂一幕，與MV場景一樣。（電影《為你鍾情》劇照）

不過，更大彩蛋在於《最愛是誰》其實由珍妹舊愛潘源良於1986填詞，當時兩人因電影《戀愛季節》而相識，潘源良更為她結束與前妻的婚姻，背上負心漢之名，有指這首歌正是當年潘源良的內心寫照。至2015年，潘源良舉行《最愛潘源良是誰作品展》時，兩人仍未分手，期間他提到「最愛是誰」的答案正正在場館內，觀眾隨即起哄大叫珍妹全名，射燈亦馬上照射住觀眾席上的珍妹，而她亦低頭甜笑，不過兩人多年來分合四次，最終仍未能開花結果。

李麗珍與潘源良拖拉多年，最終仍未能修成正果，而《最愛是誰》有傳是潘源良為珍妹所寫的歌詞。（VCG）

而MV情節與珍妹現實的感情狀況相似，車廂乘客清一色是男士，並先後離座落車，細睇下男士出場順序由學生、成年男子、中年男子和老伯，意味由年輕到老，惜每個人都只是這班車的過客，沒有一個為珍妹留下，而珍妹最終亦獨自一人黯然下車。珍妹入行以來的情史都不是秘密，除了前夫許願，亦曾與錢嘉樂、雷有暉、林利等相戀，不過儘管舊愛先後成婚，珍妹如今仍單身一人，正好與MV橋段不謀而合。

MV以車廂中的過客比喻愛情，12位男乘客先後下車，最後剩下珍妹一人，與其真實感情狀況相類似。（MV截圖：universalmusichk）

MV反應甚好，推出兩日已有20萬點擊，而珍妹亦於IG與張明偉拍片，男方自彈自唱，身旁的珍妹則聽得陶醉閉眼。珍妹在片尾說：「Hello Hello，其實我要多謝哥哥，咁多年之後，我哋可以一齊演一個MTV，總之多謝你哋啦！」網民讚她十分可愛，並留言感謝她。