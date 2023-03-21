林俊傑演唱會嘉賓Ian被彈鐘　驚爆另一原因疑嫌得一個人唔夠撐場

新加坡歌手林俊傑（JJ）日前來港開騷，但前日（19日）第三場便鬧出了一場風波，前日JJ演唱會的嘉賓本是MIRROR成員陳卓賢（Ian），後來卻因為雙方發生誤會，JJ「彈鐘」，所以最後Ian亦沒有上台。

歌手林俊傑。(林俊傑IG)

有報道驚爆原因，指Ian前日中午已經到達表演場地進行綵排，但在綵排時JJ以為是MIRROR的所有成員都會上台，最後卻只有Ian會上台與他合唱，他即時感到錯愕，並詢問是大會問不是全團都來嗎？報導更指有人覺得只得Ian一個不夠撐場。

Ian前日中午時其實已經到達表演場地進行綵排。(ig@iancychan)

而MIRROR其他成員Lokman、AK、Jeremy、Tiger、Alton及Stanley其實亦有陪同Ian到場為他打氣及陪伴綵排，當JJ知道只有Ian時，有人即時提議讓陪同Ian到場的MIRROR成員都上台為Ian及JJ伴舞。據知當時Ian聽到後這句話後有感不受尊重，來支持他的隊友變成「臨記」，所以在得到公司的同意之下便與隊友離開現場，更即時取消關注JJ。Stanley前日亦上載了在演唱會場內的合照，並留言「要紀念吓！」疑似因為發生不愉快事件而記錄下來，隊員亦有轉發疑以示共同進退。

邱士縉（Stanley）在社交平台上載了與江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照。(IG圖片)

而演唱會香港區監製李志倫在事件公開後急忙拆彈道歉，回覆傳媒表示：「本人作為JJ20 世界巡迴演唱會香港站監製， 同時也是JJ與MIRROR雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息， 導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下， 取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」