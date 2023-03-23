草蜢加埋170歲開騷跳足3個鐘嘉賓成焦點 蔡一傑約「佢」下次打機
撰文：聯合新聞網
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草蜢暌違13年重返小巨蛋舞台，上周末滿滿3小時的精采演出，讓來參加的觀眾大讚值回票價，而在結束演出後3人也與團隊一同前往期待已久的麻辣火鍋店舉辦慶功宴，草蜢也邀了這是演出的嘉賓熊仔，21號熱愛美食的蔡一傑還加碼慶功，再邀熊仔一起享用日本料理， 兩人還開直播與粉絲分享演出心得，與粉絲親切互動，也讓人看見熱愛音樂的草蜢對後輩的提攜。
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草蜢先前赴台宣傳就提到希望可邀請熊仔一同合作，說到做到的他們在演唱會上實現願望，熊仔受寵若驚，事前想到可以跟3位前輩同台演出就興奮不已，直呼非常榮幸，而雙方在討論演出規劃時，也是希望透過兩代音樂人的合作碰撞出新的火花，讓大家看見更新穎的草蜢與新世代合作所創造出的新音樂能量，為觀眾帶來更多的驚喜和感動。
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草蜢則笑說謝謝熊仔願意來擔任嘉賓，讓他們有機會學習新的音樂元素，也期待雙方之後的合作，蔡一傑笑說下次不要一起打電動，要一起聽歌找靈感，研究新的創作，也許可以是熊仔的Rap加上草蜢R&B的風格，總之請大家敬請期待。 結束台北演唱會的草蜢在台灣享受片刻假期後即將投入美國、新加坡的巡演，為各地喜愛草蜢的觀眾帶來精采演出。
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