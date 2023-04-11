趙學而演唱會｜首與管弦樂團開騷　一聽方皓玟名曲即落淚唔敢唱

撰文：鄧穎琪
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趙學而夥拍香港業餘管弦樂團，昨晚（10/4）於伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，共演繹25首歌曲，除了自己的經典作品《我恨我是女人》、《自欺欺人》和《尋開心》等，亦翻唱不少新歌及懷舊金曲，她唱自己歌時冇喊，反而聽到樂隊演奏《假使世界原來不像你預期》時，就在台上灑淚。

趙學而夥拍香港業餘管弦樂團，昨晚（10/4）於伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，開騷前學而聯同指揮蘇潔明（Moon）率領一眾樂手及幕後工作人員等舉行拜神儀式，祈求演出順利。為保養好嗓子，學而拜神時絕少開聲說話，可見對演出極為著緊和認真。她亦特地為今次演出換了一頭齊蔭短髮，感覺煥然一新，希望在外形上為觀眾帶來新鮮感。

趙學而（右）與香港業餘管弦樂團指揮蘇潔明，在開騷前拜神切燒豬，祈求演出順利。

現場所見，莊韻澄、郭奕芯等皆有捧場，廖碧兒、應智越（細貓）等則送上花籃祝賀。場外有紀念品發售，如明信片、Tee及CD，價格由$100至$320，開場前有不少觀眾排隊選購。

開場前，不少觀眾選購紀念品。（葉志明攝）
莊韻澄（左邊白衫）、郭奕芯（右邊白衫）到場支持趙學而。（葉志明攝）
廖碧兒不但來到現場，亦送上花籃。（葉志明攝）

演唱會8點15分開場，管弦樂團以一曲《天空之城》為揭開序幕，學而緊接以桃紅色背心閃裙登場，唱出《我恨我是女人》、《每隔兩秒》以及出道以來首唱的《怎麼說》等，亦有較新的《其實怕選擇》。

趙學而開場以《我恨我是女人》打頭陣，亦因為歌迷在社交平台點唱，她首次演繹出道至今從未唱過的《怎麼說》。（葉志明攝）

之後學而唱出連串翻唱歌，包括：蔡齡齡《細水長流》、林欣彤《鐵樹》、Dear Jane《到底發生過什麼事》，其中介紹原唱為方皓玟的《假使世界原來不像你預期》時，學而說：「呢幾年有啲歌畀到我好多力量，令到我個人好Touch。」又指自己一唱這首歌就必定會爆喊，所以今晚不敢唱，交給樂團演奏，並邀觀眾大合唱，最後她坐在台上聽這首歌時仍感觸落淚，難忍淚水；上半場以獨唱版《誰明浪子心》暫告一段落。

趙學而一聽到《假使世界原來不像你預期》就感動落淚，要用紙巾拭淚。（葉志明攝）
學而亦翻唱了Dear Jane的《到底發生過什麼事》。（葉志明攝）

中場休息後，樂團演奏《似水流年》、《為你鍾情》、《摘星》、《海闊天空》的Medley，學而再換上連身牛仔裙，唱出《浪子心聲》、《狂潮》、《乘風破浪》、《強人》等懷舊金曲，笑言：「係咪放完個中場休息，以為自己去錯地方呢？我都一把年紀，我都係聽呢啲歌大㗎。」

中場休息後，趙學而換了另一套衫，並演唱多首陪住自己成長的懷舊金曲。（葉志明攝）

尾段學而唱出自己的《據為己有》、《輸給戀愛的女人》、《自欺欺人》等，但唱完《尋人》後，她突然與指揮的Moon咬耳仔，之後宣佈重唱多次，未知是否不滿意自己有甩漏。她唱完後笑言觀眾很喜歡睇自己講錯嘢、唱錯歌，並說：「每一次有任何閃失、甩漏，你哋都仲覺得好歡樂，多謝你哋！多謝你哋養育咗一個可以有無限錯失嘅我，但係都自己提住自己，就算錯都唔可以辜負自己期望，錯都要重新嚟過，而你哋都好寬大去原諒我嘅過失，講出嚟都好無恥，多謝你哋！你哋真係好愛我，我知道嘅！」來到演唱會尾聲，學而講明冇Encore，唱完《尋開心》就跟觀眾講拜拜，演唱會亦在10點50分左右圓滿結束。

某些歌曲，學而會專門與某一兩位樂手合作，其中《據為己有》就由吹長笛的Jaffe伴奏。（葉志明攝）
學而與指揮阿Moon咬耳仔後，決定重唱《尋人》。（葉志明攝）
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