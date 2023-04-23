容祖兒唱《黃色大門》必喊？拆解與《紅屋頂》《隱形遊樂場》秘密

黃偉文（Wyman）多年前為容祖兒寫下《黃色大門》歌詞，一直以來都被指與何韻詩的《紅屋頂》是一對，暗藏不少密碼，而容祖兒以往演繹這首歌亦幾乎逢唱必喊，想不到連昨晚（22/4）的澳門演唱會亦不例外！日前黃偉文再為張敬軒填《隱形遊樂場》歌詞，不少歌迷都說聽得出是「黃色大門2.0」，但黃偉文就站在黃色大門前面，以16個字親自解說兩首歌的關係。



06年容祖兒推出歌曲《黃色大門》，歌詞充滿夢幻色彩，講到自己雖然已長大成人，但心底裡仍埋藏住一個童話樂園，即使世人都不理解、當她有幻覺，但只要有「你」明白、陪我走進心房裡的黃色大門就夠。

《黃色大門》三大原因被指與《紅屋頂》一對

多年來，這首歌都與何韻詩的《紅屋頂》被拉在一起講，一來容祖兒與何韻詩以往關係密切，二來歌曲皆由王雙駿作曲、黃偉文填詞，三來就是兩首歌都有重複出現的意象，如：小鹿、天使、櫃、彩虹、大門、火箭、月亮等，尤其是《黃色大門》的「讓那恐龍成群行進枱面」「讓那彩虹長橋無限伸展」與《紅屋頂》的「讓那蝸牛遊行遊進櫃裡」更是倒模一樣，甚至有歌迷曾將兩首歌製成Remix版。

何韻詩與容祖兒以往是密友，《黃色大門》與《紅屋頂》兩首歌亦因有許多重複出現的意象，被認定是一對。（facebook：HOCC）

容祖兒自11年開始成日唱《黃色大門》唱到喊

容祖兒本身不算眼淺，以往在公開場合也不是經常落淚，唯獨是唱《黃色大門》時就屢次爆喊。很多樂迷都記得，祖兒在12年的《Concert YY 黃偉文作品展》上，唱這首歌唱到爆喊，當時Wyman亦不諱言填這首歌不想寫得太白，因此藏有很多神秘密碼，他說：「當有啲嘢我哋只想同知音人、識貨者分享嘅話，我哋會用啲神秘奇怪嘅寫法，例如以下呢首作品，並唔係最多人熟悉嘅一首歌，但係我同歌者喺呢首歌裡面埋藏咗好多神秘嘅密碼，如果解得通嘅人，我諗就可以同我哋做朋友。」而其實在作品展的前一年，容祖兒在11年的《Joey & Joey 新城容祖兒音樂會》亦已經唱這首歌唱到淚流滿面，說是自己的永恆情歌，可見歌曲讓她十分觸動。

容祖兒在《Concert YY 黃偉文作品展》唱《黃色大門》爆喊，是一大經典，也是她少有在演唱會上淚崩。（影片截圖）

容祖兒與Wyman關係極好，所以為祖兒度身訂造埋藏許多密碼的《黃色大門》，容祖兒也曾在訪問講過很喜歡這首歌。（Instagram：concertyy）

但其實以往容祖兒在08年《Johnnie Walker Keep Walking StarLight 容祖兒演唱會 08》和10年《Number 6容祖兒演唱會》上，唱《黃色大門》是沒有哭的，網民估計當時她與何韻詩關係仍然甚好，因為她在10年演唱會上把自己的《流淚眼望流淚眼》與何韻詩《勞斯萊斯》連住唱，是整場演唱會上唯一一首非自己的作品，令歌迷大為驚喜。

08年演唱會上，容祖兒首次公開演唱《黃色大門》，當時仍然不會唱到喊，更面帶微笑。（影片截圖）

而她在10年演唱會上演繹《黃色大門》前，就向歌迷說了以下一番話：「每個人喺日常生活裡面，都要留返少少空間畀自己去感受，或者做啲自己認為啱嘅事情，可能喺其他人眼中，你依家做緊嘅嘢好怪，或者唔係一般人標準講，但我好想同在座年青人講，有啲事情你自己認為對嘅，你就去做；你做得開心，你就去做；唔傷害到人就可以去做㗎喇。最緊要活得開心，每一日都要珍惜！」鼓勵歌迷勇敢做自己，惟打後一年，她唱這首歌時就多了一份感觸，令網民推測容祖兒與何韻詩已不如當初要好，甚至傳出兩人斷交的消息。

10年的演唱會，容祖兒唱《黃色大門》前講了大段說話，說這是對她很重要的歌，又叮囑大家做自己認為對的事，只要不傷害人就可以做，但這首歌未有收錄在DVD。（影片截圖）

但其實早在《Concert YY 黃偉文作品展》前，容祖兒在11年的《Joey & Joey 新城容祖兒音樂會》亦已經唱這首歌唱到喊，幾次要用手抹眼淚。（影片截圖）

近日澳門演唱會 久違唱到哽咽

到了15年，容祖兒接受KKBOX訪問，被問起最愛的歌時，她細想後還是回答了《黃色大門》，證明這歌對她極有分量。而以往曾被指與何韻詩斷交的她，更因18年與何韻詩、黃耀明、楊千嬅等於日本街頭合照，被指「世紀破冰」，近幾年她再唱這首歌時已沒有喊，如19年的演唱會上，她更與翻唱過此曲的張敬軒笑住合唱。網民也推測她大概是放低過去、釋懷了，但不知怎地，昨晚她在澳門的《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》，又唱《黃色大門》唱到喊，本來整首歌都平穩過渡，但去到副歌最後一段，她終於哽咽起來。

19年，容祖兒與張敬軒在《Pretty Crazy世界巡迴演唱會》上合唱這首歌，就顯得十分輕鬆，再冇唱到喊。（影片截圖）

不過，昨晚的澳門演唱會上，容祖兒竟久違地再為《黃色大門》落淚。（影片截圖：JY back up）

容祖兒4月的每個周末，都忙於在澳門開演唱會，而這套衫也是Wyman為她挑選的。

黃偉文親解《黃色大門》與《隱形遊樂場》關係

恰巧近日張敬軒（軒仔）推出自己作曲、黃偉文填詞的新作《隱形遊樂場》，黃偉文不但趁軒仔在倫敦開騷時漏夜親自去送歌詞，並且現身MV成為一大彩蛋外，更連續10日出Post tag這首歌，出歌當日，Wyman的「黃色大門」相就是一大驚喜！

早前，黃偉文漏夜將《隱形遊樂場》手稿歌詞送到張敬軒在倫敦下榻的酒店，Johnny Yim一日內完成編曲，讓軒仔翌晚在演唱會上首唱，效率驚人。（Instagram：concertyy）

黃偉文都有份亮相《隱形遊樂場》MV，成為一大彩蛋！（影片截圖）

他去到東京芝櫻的一道黃色大門前影相，解說《黃色大門》與《隱形遊樂場》之間的關係，以往曾講過《黃色大門》不會有續集的他說：「《黃色大門》寫的，從來都不是一個人，而是一種人。《黃色大門》那種人，經歷過大時代之後，發現人生最重要的，不再只是創作一個自我宇宙然後流連忘返，或者編寫一套靈魂伴侶的劇本將憧憬無限化，而是，是時候增添一份人文關懷了。於是我們有了《隱形遊樂場》。獻給世上每位苦難中的大小朋友。」

黃偉文來到「黃色大門」前拍照，並解說《黃色大門》與《隱形遊樂場》的關係。（Instagram：concertyy）

細睇《黃色大門》與《隱形遊樂場》歌詞，的確又有重疊的意象，如：「恐龍」、「煙花」、「畫」等，其中前者的「生命從未如樂園 也可靠我創造浮現」跟後者的「生活有時殘酷 至少這樂園 永不宵禁」更是非常相似。這首歌講的是，只要我們願意的話，描繪於心底裡的遊樂場、童話樂園，還是能靠我們一點一點努力去變真，無需靠想像，也無需再隱形。

不少樂迷說《隱形遊樂場》誠意十足，一聽已覺得是「預訂」了今年的「年度金曲」！（Instagram：hinscheung）

有網民留言問《黃色大門》與《隱形遊樂場》是否一對，Wyman就以16字回應：「係同一個宇宙，但我唔會話佢哋係『一對』❤️」而有更多人就提出，《黃色大門》與《紅屋頂》才是一對，希望Wyman再詳細解釋兩首歌的關係。而軒仔都有在這個Post留言，他說：「聽得見過山車由遠漸駛近 #來裝載深夜仍等待的人 肯等，先至可以見到飛象同恐龍❤️」

面對網民對《黃色大門》與《隱形遊樂場》的疑問，黃偉文如此回應。（Instagram：concertyy）

張敬軒也引用了《隱形遊樂場》歌詞回應《黃色大門》的畫面。（Instagram：concertyy）