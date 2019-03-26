容祖兒將開入行20週年演唱會　《黃色大門》暗藏天后的童話世界

容祖兒（Joey）為紀念出道20週年，宣布將於今年舉辦演唱會。Joey自1999年出道至今，除了帶給我們很多很多好歌，更重要的，是她的歌像是陪著我們成長一樣。如果說每一首歌當中都記載著我們的一個故事的話，Joey的歌早已是一本厚厚的故事書。這次，讓我們翻到《黃色大門》這一頁……

Joey的演唱會海報和詳情於今日（26/3）公布。

Joey出道20年，不但獲獎無數，而她的歌曲也陪著80後﹑90後成長。（資料圖片）

Joey唱盡了不少女生的心事，從暗戀﹑熱戀﹑失戀﹑到苦戀，從少女到成熟女子。而筆者總覺得《黃色大門》這首歌是特別地存在的，不像是那些典型的情歌。它照理是一首Side-track，但卻因為Joey在多次公開演唱時，幾度落淚，而引起了更多人對這歌的關注。

黃偉文為Joey寫了無數好詞，而他們私下也友誼深厚。（資料圖片）

詞人黃偉文曾解釋《黃色大門》為他對林振強填詞的《三人行》致敬。兩者都是講童真的歌，黃偉文在《黃色大門》中，運用了大量充滿童趣的意象，一幕幕像是童話故事中的場景，似乎暗藏了不少意思。歌曲含意也在於聽者怎樣去解讀，而無論我們如何猜度，也不可能百分之百地明白詞人和歌者的心意，尤其是這充滿了「密碼」的歌。但每次聽到Joey唱到哽咽，雖然不明當中意思，都會令人對歌曲產生自己的感覺，而有共鳴。

Joey給人的印象開朗樂天，但卻幾次唱《黃色大門》都落淚。（資料圖片）

早前有英國科學家指，人腦到30歲才完全發育成熟，而不是現在普遍國家訂定18歲為成年歲數。其實我說，即使是什麼年齡，我們心中都有一個小孩，只是隨年漸長，這小孩被藏得越來越深，而這首歌，就像是把自己最深藏的一面，毫無保留地訴說出來，只是當中隔著了重重「密碼」。Joey雖貴為天后，可以得到的都有了，但給筆者的感覺也是一個大情大性的女子，會不會是在唱的時候想起了自己的內心世界，其實如何風光，也只是想保存著自己最真實的一面？「在我心房的黃色門裡／保存著未坐那火箭」通過這道「黃色大門」後，裏面藏的又是否她的另一個夢幻又美好的內心世界？「今天雖則長高了／牆上繼續掛的還是我六歲的畫」又是否她的另一個不願長大的期盼？

夢要變真也沒那樣遠 生命從未如樂園 也可靠我創做浮現 《黃色大門》容祖兒

一首《黃色大門》，相信也道出了樂迷們的心聲，或許也曾被Joey的演繹戳中了淚點。（資料圖片）

小時候有很多隨想，寫「我的志願」﹑想要和什麼人在一起﹑想要有很多人喜歡自己﹑想身邊的人永遠陪著自己﹑想世界是美好的，但當所想的一次又一次被現實重擊後，不想接受世界醜陋的一面，就會寧可自己仍然是那個天真的孩子，相信著童話的存在，這個落差，可能就成就了《黃色大門》中的那個童話世界，選擇了短暫躲藏在美好的﹑天馬行空的角落裡，雖然「世間千千萬萬人未明白我」也不要緊，我還有內心最純粹的一個我，你不會傷害到的一個我。

未知Joey今年的演唱會又會否再唱《黃色大門》呢？無論如何，身為樂迷，也是會一樣期待的。（資料圖片）

網上有流傳著一個說法，說《黃色大門》跟另一首也是由黃偉文填詞﹑何韻詩主唱的《紅屋頂》是互相呼應的兩首歌。兩歌同是由王雙駿作曲﹑黃偉文填詞，而推出時間也是在2007年。同樣地，兩歌也是描述了童話的世界，更有不少重覆的意象，如小鹿和彩虹。副歌部分的「讓那彩虹長橋無限伸展」和「讓那蝸牛遊行遊進櫃裡」更是像排比一樣連著。不過到底Joey對《黃色大門》有什麼解讀，相信也是她和詞人黃偉文之間的秘密了。但這歌給樂迷的，相信也是一個對現實的小逃離。

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