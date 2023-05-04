謝霆鋒曾為王菲作《迷魂記》　多年後再出歌示愛認被馴服不再反叛

謝霆鋒與王菲00年拍拖以來有不少定情歌，《玉蝴蝶》一定最出名，但《迷魂記》亦是經典之一，由謝霆鋒作畀王菲。事隔多年，隨住兩人復合及感情穩定，其實霆鋒亦再有另一首從未推出的示愛歌回應王菲，叫做《馴服記》，歌詞內容冧到爆，其中「然後我跟你相認 馴服我這個幼稚憤青」就明顯講到自己已經被王菲收服。



謝霆鋒與王菲近日不止一次被拍得手拖手出入機場，是14年復合以來難得地高調，不過，以往兩人其實亦曾透過歌曲傳情。00年兩人世紀拖手後，霆鋒就曾在演唱會上唱《因為愛所以愛》，因為當年有些人批評她與王菲拍拖只是貪圖她的名氣和天后地位、別有用心，而他就用歌詞「那些想太多的人 有生之年都不會明白」「因為愛 所以愛」去回應。

霆鋒在00年認愛後，在演唱會上以《因為愛 所以愛》來回應輿論。（MV截圖）

2018年，王菲、謝霆鋒、陳奕迅去唱K，陳奕迅唱《因為愛所以愛》時，王菲為他唱和音，霆鋒在一旁笑得很開心。（網上圖片）

此外，霆鋒作過兩首歌畀王菲，分別是《迷魂記》及《My Valentine》，兩首皆由王菲的好友林夕填詞，其中《迷魂記》很經典，甚至有傳林夕幫歌曲改這個名，是因為覺得王菲像被霆鋒迷魂，歌詞大約是指，當喜歡的人對自己很好，自己開始豁出一切愛對方、適應了他存在，怕對方有日離開自己時，不懂如何「死裡逃生」，表達愛情中的不安全感，而霆鋒都在公開場合唱過這首歌。

王菲的《迷魂記》由謝霆鋒所作，是兩人其中一首定情歌。（MV截圖）

霆鋒也曾在公開場合唱過《迷魂記》。（影片截圖）

事隔多年，網絡瘋傳霆鋒都唱了一首歌回應阿菲，只不過這首歌原來尚未推出，霆鋒只在內地夜場公開唱過一次。《馴服記》由Eric Kwok作曲，霆鋒演唱前就提到：「還有一首歌也是從來沒有人聽過的，是我還有一個好朋友Eric Kwok自己做的，是一首相對慢的歌曲，我現在混音OK的只有廣東話版，所以如果你們不介意我就唱了。」內地歌迷立即歡呼說自己最愛廣東歌，於是霆鋒就演唱了兩段。

謝霆鋒只公開唱過一次《馴服記》，而不知是什麼原因，這首歌明明已做好後期，但遲遲未推出。（影片截圖）

以往反叛暴躁的謝霆鋒，已被王菲馴服。（VCG）

不知是什麼原因，這首歌遲遲未派台，只有這一個現場收音版。由於環境嘈雜，非每句都聽得清楚，記者嘗試把歌詞默寫出來，內容甜到漏，講的是霆鋒以前愛打架又好勝、只懂橫衝直撞去惹禍、搞對抗，以為這樣就是大情大性，但如今因為找到「你」，他已被馴服，還說這種改變多得「你」、今天只對「你」有反應。

以下請睇完整歌詞：

本座 從前動手打交很好勝

天不敢惹我 破壞力如何勁

反叛 橫行直衝樣樣事情硬拼

喜歡搞對抗最高興



然後我跟你相認

馴服我這個幼稚憤青



如今找到你 無需天天翻天覆地

不需誇張打氣 愛就是場勝利

如今找到你 人生找到新的風味

這種改變多得你



死命 尋求什麼都不得要領

玻璃打爆了 每日盡情亡命

參悟 從前或者自認大情大性

今天只對你有反應



人大了總有使命

維護你不要再被嚇驚



如今找到你 無需天天翻天覆地

不需誇張打氣 愛就是場勝利

如今找到你 人生找到新的風味

這種改變多得你

