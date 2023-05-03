網民考古片揭謝霆鋒超寵女友認佔有慾強　14歲已問王菲攞簽名

王菲與謝霆鋒14年復合之後，一直愛得低調，至近月卻不止一次手拖手現身機場，讓網友非常驚喜！其實兩人由90年代開始已分分合合，糾纏近30年，有內地粉絲就超有心製作5個多小時的影片，記錄兩人的恩愛情仇。原來兩人早年愛得比現在高調得多，霆鋒自小已是王菲Fans，追到可以同天后拍拖，確實是追星最成功個案！雖然兩人一向都Cool爆，甚少對愛情作出回應，但原來年少氣盛的霆鋒曾多次為護花與人開火，更因鄭秀文Fans噓王菲而鬧爆他們冇家教！



眾人對王菲與與謝霆鋒的戀情認知都始於00年「世紀拖手」，雖然兩人都各自同其他人結過婚，但兜兜轉轉還是走在一起，14年復合至今已9年，感情穩定，早前更激罕拖手現身機場。有兩人的粉絲就製作長達5小時的影片，引用大量報道和短片，史詩式記錄兩人90年代結緣至今的愛恨情仇，堪比婚禮上的成長片段，甚至好睇過電影。早年的霆鋒比較喜怒形於色，雖然是姐弟戀，但20歲就已經多次Man爆護花，不容許人家詆毀王菲，網民大讚好有型，指他超寵女友。

00年，王菲與謝霆鋒世紀拖手認愛，姊弟戀相距11年，轟動中港台。（VCG）

近月，霆鋒與王菲兩度拖手現身北京機場，力證感情穩定。（VCG）

15歲受訪 揀女友要王菲不要周慧敏

謝霆鋒自小已是王菲Fans，除了收藏對方的唱片，亦去睇阿菲演唱會。兩人首次見面要數到94年，14歲的謝霆鋒隨媽媽狄波拉參加慈善晚宴，霆鋒當時就問王菲攞簽名，更叫對方簽在自己的牛仔褲上。95、96年左右，霆鋒受訪時說過喜歡爽朗的女仔，不要長頭髮，明顯視阿菲為夢中情人；當被問到揀周慧敏還是王菲做女朋友時，他已說揀王菲，因為對方衣著突出又有性格。霆鋒入行後，與阿菲互動愈來愈頻繁，經常於頒獎禮等場合碰頭，感情亦逐漸萌芽，99年左右開始傳緋聞。

14歲的霆鋒已是王菲Fans，陪媽媽出席慈善晚宴時，更問阿菲攞簽名。（節目截圖）

不值鄭秀文歌迷噓王菲 鬧爆冇家教

至99年初，王菲在無綫的《十大勁歌金曲頒獎典禮》獲得「最受歡迎女歌星」獎，鄭秀文（Sammi）歌迷報以噓聲，更叫王菲「收皮！」霆鋒在慶功宴上接受訪問時，狠批Sammi歌迷不知所謂及冇家教：「日後出場俾人噓我都要咁講，支持一個歌手，希望佢哋用自己嘢去贏人，唔好損人不利己呀！我鍾意王菲，亦鍾意Sammi，相信Sammi都唔想見到呢啲事發生。」

不少Sammi歌迷紛紛去信報館投訴反駁，霆鋒再回覆：「我都只係幫Sammi，話晒佢係天后，見佢喺台上個樣都好無奈，唔通叫佢開口咩！如果有人覺得我冇資格，咪當我亂噏囉，向來我講嘢都冇人鍾意聽，因為全部都係事實。」實在坦率又搶口！

初出道的謝霆鋒年少氣盛，多次為保護王菲而大動肝火。（VCG）

不滿王菲被指丟低童童去玩 Man爆還擊

至00年3月，兩人的緋聞更加甚囂塵上，有傳媒影到他們去酒吧玩，報道稱阿菲為與霆鋒去蒲而丟低3歲的女兒竇靖童不管，霆鋒對此非常激動，不忍王菲的母親形象受損，他說：「我哋係一齊呀，咁又點呀？呢啲係我哋兩個人之間嘅事，同其他人無關，但我好唔滿意寫到佢掉低個女去玩，咁對王菲嘅媽咪形象好大影響。總之可以話我哋約會，但唔好影響佢作為一個媽媽嘅形象。唔顧大都顧個細，佢個女第時大咗，睇返啲報道又會點諗呢？」當時霆鋒只得19歲，但已霸氣十足，有話直說，更曾表示用「喜歡」兩個字都不足以形容對王菲的感情，高調認愛不似後來般寡言收斂。

謝霆鋒曾說過，用「喜歡」都不足以形容對王菲的感情。（VCG）

以「寶貝兒」稱呼王菲 禁女友衣著暴露

在00年6月世紀拖手後，霆鋒曾在訪問談及，自己出道時是偶像派，公司一直希望他對外宣稱自己沒有女朋友，但是他覺得能騙到外面幾百萬人，也不能對自己不坦白，所以一直都冇否認自己有拍拖。他透露過愛情觀，外表潮爆的他私下原來十分傳統保守，承認自己霸道、佔有慾強，甚至可說是有點自私，希望女友不要穿得太暴露，最好半步不出閨門，又說：「我接受唔到用『我條女』、『我條菜』稱呼自己女朋友，覺得好唔尊重，一定係講我女朋友或者我女人！」而11年黎芷珊在《最佳男主角》中訪問霆鋒時，更揭示自己以往去霆鋒家中作客，習慣以「寶貝兒」稱呼王菲。

霆鋒自己本身不愛出街，也不愛夜蒲，他曾在節目害羞地透露自己喜歡三步不出門的女人，女朋友著短褲都會被他問。（《魯豫有約》截圖）

黎芷珊在節目爆料，指自己以往常聽到霆鋒早年在電話以「寶貝兒」稱呼王菲。（節目截圖）

01年攞獎 疑因與王菲分手淚灑舞台

至01年，當時謝霆鋒在無綫的頒獎禮上獲獎，演唱《啟示錄》時，雖然戴住黑超看不到雙眼，但他唱到半路就開始哽咽，無法再唱下去，即使幾次嘗試再入歌，都一樣唱不下去，最後他鞠躬向歌迷道歉，表示：「Sorry，唔好意思，對唔住呀，我唱唔到！」就轉身走入後台。有傳當時他正與王菲經歷第一次分手，唱到「今天開始那個都不愛 我要抱著你 在家中過將來」等就感觸起來，足見他用情之深。

謝霆唱《啟示錄》時感觸落淚，無法把歌唱完。（節目截圖）

而雖然兩人經歷幾次分合，中間各自與不同人組織過家庭，但影片形容霆鋒一直未放低阿菲，得知她與李亞鵬離婚後更心情大靚，於14年阿菲生日當天，貼上自彈自唱的《讓我們走下去》示愛，至9月終被拍得再次世紀復合，於家中足不出戶5日，重新呼應「我要抱著你在家中過將來」，更有指兩人仍戴住當初的訂情手鐲。

霆鋒跟王菲至今復合約9年，感情非常穩定，早前更大方拖到實去機場，粉碎分手傳聞。網民也祝福他們，認為對的人，無論兜多大個圈，終究還是會走在一起！

14年，霆鋒與王菲世紀復合。（VCG）